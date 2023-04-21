У прошедших диспансеризацию свердловчан выявили 80 тысяч заболеваний

21 апреля 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Все больше свердловчан решают пройти диспансеризацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По итогу 2022 года у 80 тысяч свердловчан, прошедших диспансеризацию, выявили заболевания на ранних стадиях. Количество тех, кто решил пройти медосмотр, выросло на 72%, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики Свердловской области по итогу заседания региональной коллегии минздрава. «При проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения удалось впервые выявить более 80 тысяч заболеваний. В большинстве случаев это начальные стадии болезни. Всего, по данным Минздрава, в 2022 году относительно 2021 года на 72% выросло число посещений врачей в рамках диспансеризации, на 17% — профилактических осмотров», — рассказали в департаменте. Также по итогу 2022 года в Свердловской области увеличилась средняя продолжительность жизни — 71,3 года против 69,6 в 2021-м. Также сократилась смертность населения — на 23%.

По итогу 2022 года у 80 тысяч свердловчан, прошедших диспансеризацию, выявили заболевания на ранних стадиях. Количество тех, кто решил пройти медосмотр, выросло на 72%, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики Свердловской области по итогу заседания региональной коллегии минздрава. «При проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения удалось впервые выявить более 80 тысяч заболеваний. В большинстве случаев это начальные стадии болезни. Всего, по данным Минздрава, в 2022 году относительно 2021 года на 72% выросло число посещений врачей в рамках диспансеризации, на 17% — профилактических осмотров», — рассказали в департаменте. Также по итогу 2022 года в Свердловской области увеличилась средняя продолжительность жизни — 71,3 года против 69,6 в 2021-м. Также сократилась смертность населения — на 23%.