У прошедших диспансеризацию свердловчан выявили 80 тысяч заболеваний

По итогу 2022 года у 80 тысяч свердловчан, прошедших диспансеризацию, выявили заболевания на ранних стадиях. Количество тех, кто решил пройти медосмотр, выросло на 72%, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики Свердловской области по итогу заседания региональной коллегии минздрава.
«При проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения удалось впервые выявить более 80 тысяч заболеваний. В большинстве случаев это начальные стадии болезни. Всего, по данным Минздрава, в 2022 году относительно 2021 года на 72% выросло число посещений врачей в рамках диспансеризации, на 17% — профилактических осмотров», — рассказали в департаменте.
Также по итогу 2022 года в Свердловской области увеличилась средняя продолжительность жизни — 71,3 года против 69,6 в 2021-м. Также сократилась смертность населения — на 23%.
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