На трассе М5-Урал под Челябинском ограничили движение из-за аварии двух фур. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск., знак, автомагистраль, фура
Обстоятельства аварии выясняются Фото:

ДТП с участием двух фур произошло на трассе М5-Урал в Сосновском районе Челябинской области около поселка Витаминный. Об этом 21 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«21 апреля на автодороге 1848 км М-5 Урал Москва-Челябинск водитель большегрузного автомобиля Volvo совершил столкновение с фурой Renault и легковым автомобилем Subaru Impreza. Сотрудники госавтоинспекции организовали реверсивное движение», — заявили в ГИБДД.

В результате ДТП пострадавших нет. Обстоятельства аварии выясняются.

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ДТП с участием двух фур произошло на трассе М5-Урал в Сосновском районе Челябинской области около поселка Витаминный. Об этом 21 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «21 апреля на автодороге 1848 км М-5 Урал Москва-Челябинск водитель большегрузного автомобиля Volvo совершил столкновение с фурой Renault и легковым автомобилем Subaru Impreza. Сотрудники госавтоинспекции организовали реверсивное движение», — заявили в ГИБДД. В результате ДТП пострадавших нет. Обстоятельства аварии выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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