Обстоятельства аварии выясняются
ДТП с участием двух фур произошло на трассе М5-Урал в Сосновском районе Челябинской области около поселка Витаминный. Об этом 21 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«21 апреля на автодороге 1848 км М-5 Урал Москва-Челябинск водитель большегрузного автомобиля Volvo совершил столкновение с фурой Renault и легковым автомобилем Subaru Impreza. Сотрудники госавтоинспекции организовали реверсивное движение», — заявили в ГИБДД.
В результате ДТП пострадавших нет. Обстоятельства аварии выясняются.
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