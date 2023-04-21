На трассе М5-Урал под Челябинском ограничили движение из-за аварии двух фур. Видео

21 апреля 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

Обстоятельства аварии выясняются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ДТП с участием двух фур произошло на трассе М5-Урал в Сосновском районе Челябинской области около поселка Витаминный. Об этом 21 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «21 апреля на автодороге 1848 км М-5 Урал Москва-Челябинск водитель большегрузного автомобиля Volvo совершил столкновение с фурой Renault и легковым автомобилем Subaru Impreza. Сотрудники госавтоинспекции организовали реверсивное движение», — заявили в ГИБДД. В результате ДТП пострадавших нет. Обстоятельства аварии выясняются.

ДТП с участием двух фур произошло на трассе М5-Урал в Сосновском районе Челябинской области около поселка Витаминный. Об этом 21 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «21 апреля на автодороге 1848 км М-5 Урал Москва-Челябинск водитель большегрузного автомобиля Volvo совершил столкновение с фурой Renault и легковым автомобилем Subaru Impreza. Сотрудники госавтоинспекции организовали реверсивное движение», — заявили в ГИБДД. В результате ДТП пострадавших нет. Обстоятельства аварии выясняются.