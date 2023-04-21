Инцидент произошел на Донбасской
В Екатеринбурге на Уралмаше днем 22 апреля насмерть сбили человека. Со слов очевидцев, на человека наехала «Газель».
«На Уралмаше насмерть сбили человека. По предварительной информации, на пешехода наехал водитель „Газели“», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев.
Факт смерти человека подтвердили URA.RU представители городского ГИБДД. Сотрудники ведомства работают на месте происшествия. ЧП произошло на улице Донбасская.
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