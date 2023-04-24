В Госдуме предупредили дачников о штрафах за токсичные растения

Дачникам грозят штрафы и уголовная ответственность за выращивание ядовитых и психотропных растений на своих участках. Об этом заявил председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин.
«Не все собственники дачных участков знают, что за ряд растений на своей территории можно получить большой штраф или даже сесть в тюрьму», — сказал Чаплин. Депутат Госдумы вывел топ из самых опасных растений на дачных участках, куда вошли борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, шалфей предсказателей, мята полевая, овес пустой, заразиха ветвистая, кополя, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный. В список также вошли грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин.
Ранее URA.RU сообщало о том, какие штрафы грозят дачникам в 2023 году. В основном наказания предусмотрены за нецелевое землепользование, сорняки и хранение мусора.
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