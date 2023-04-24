В Госдуме предупредили дачников о штрафах за токсичные растения

Дачникам грозят штрафы и уголовная ответственность за выращивание опасных растений
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительная площадка "Брусника". Курган, рассада, саженцы
Не все собственники дачных участков знают о штрафах за выращивание опасных растений, считает Чаплин Фото:

Дачникам грозят штрафы и уголовная ответственность за выращивание ядовитых и психотропных растений на своих участках. Об этом заявил председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин.

«Не все собственники дачных участков знают, что за ряд растений на своей территории можно получить большой штраф или даже сесть в тюрьму», — сказал Чаплин. Депутат Госдумы вывел топ из самых опасных растений на дачных участках, куда вошли борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, шалфей предсказателей, мята полевая, овес пустой, заразиха ветвистая, кополя, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный. В список также вошли грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин.

Ранее URA.RU сообщало о том, какие штрафы грозят дачникам в 2023 году. В основном наказания предусмотрены за нецелевое землепользование, сорняки и хранение мусора.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дачникам грозят штрафы и уголовная ответственность за выращивание ядовитых и психотропных растений на своих участках. Об этом заявил председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин. «Не все собственники дачных участков знают, что за ряд растений на своей территории можно получить большой штраф или даже сесть в тюрьму», — сказал Чаплин. Депутат Госдумы вывел топ из самых опасных растений на дачных участках, куда вошли борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, шалфей предсказателей, мята полевая, овес пустой, заразиха ветвистая, кополя, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный. В список также вошли грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин. Ранее URA.RU сообщало о том, какие штрафы грозят дачникам в 2023 году. В основном наказания предусмотрены за нецелевое землепользование, сорняки и хранение мусора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...