В России предложили изменить правила вывоза порожних (пустых) вагонов с припортовых станций, позволив перемещать их на большие расстояния. Как заявляют в Минтрансе, это разгрузит морские торговые узлы и улучшит их работу.
«В существующих условиях темпы приобретения грузовых вагонов ?не учитывают общую емкость железнодорожных путей, что приводит ?к невозможности эффективного распределения вагонного парка», — говорится в инициативе. Документ опубликован на сайте нормативных правовых актов.
Действующие правила, установленные в 2015 году, позволяют перевозить порожние грузовые вагоны с припортовых станций на расстояние до 1 тысячи километров на Дальнем Востоке и до 500 километров в других регионах. Однако за последние 10 лет количество вагонов в парке РЖД увеличилось с 1,1 млн до более чем 1,3 млн, что привело к излишку в размере 400 тысяч вагонов.
Ранее в РЖД также заявили о переизбытке вагонов. Сообщалось, что сложившаяся ситуация замедляет среднюю скорость поездов на железнодорожной сети до уровня 1992 года. Это особенно заметно на важных направлениях, таких как Восточный полигон, связывающий Россию с Китаем.
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