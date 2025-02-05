В Белгородской области погибло несколько солдат-срочников ВС РФ. Молодые военные заселились в блиндаж в который позже прилетел управляемый снаряд. Ход боев и ситуация на фронте — в материале URA.RU.
Погибшие срочники
Пятеро срочников из воинской части, расположенной вблизи города Чебаркуль Челябинской области, погибли от взрыва управляемого снаряда в Белгородской области. Трагедия произошла после того, как молодые люди заселились в самостроенный блиндаж. Информацию об этом предоставили родственники погибших, официального комментария по ситуации нет.
Ночная атака ВСУ
В ночь на 5 февраля российскими средствами ПВО было сбито несколько дронов ВСУ. Четыре украинских беспилотника ликвидированы над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Покровское направление
Расчет FPV-дрона центра «Рубикон» уничтожил личный состав и пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины на покровском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России. По информации ведомства, операция была выполнена с использованием передовых технологий беспилотных летательных аппаратов, что позволило точно поразить цель без непредвиденных последствий.
Донецкое направление
ВС РФ нанесли удар по подразделениям противника и зашли в населенный пункт Ивано-Дарьевка в Донецкой Народной Республике. О продвижении российских штурмовых подразделений сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, сейчас ВС РФ «планомерно продвигаются» к городу Северску.
Южнодонецкое направление
На южнодонецком направлении бойцы военной группировки «Восток» захватили британский бронетранспортер Mastiff. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве, уточнив, что транспортное средство было поражено несколькими кумулятивными снарядами, в результате чего начался пожар. Внутренние отделения бронетранспортера, предназначенные для десанта, водителя и командира, были полностью уничтожены огнем.
Харьковское направление
Попытка прорыва у Липцев
ВСУ совместно с иностранными наемниками предпринимают попытки прорыва обороны российской армии в районе Липцев Харьковской области. Однако, по информации, предоставленной главой военно-гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым, российские войска успешно отражают все атаки, блокируя продвижение противника к границе России. «Сдерживаем противника, не даем продвинуться к российской границе», — заявил он ТАСС.
Зачистка поселка Двуречная
Российские военные зачищают населенный пункт от остатков ВСУ. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев. Он отметил, что Двуречная — один из самых крупных населенных пунктов, освобожденных ВС РФ в Харьковской области за последнее время.
Запорожская область
Расчет разведывательных беспилотников военной группировки «Днепр» успешно уничтожил станцию спутниковой связи системы Starlink на ореховском направлении в ходе боевой задачи. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Действия ВС РФ привели к нарушению оперативного управления одним из подразделений Вооруженных сил Украины.
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