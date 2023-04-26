В Свердловской области собака нашла в лесу мужчину, пропавшего 5 дней назад. Фото

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Овчарка по кличке Уракен Рагнар помогла выйти на след пропавшего пенсионера в Карпинске (фото из архива) Фото:

В лесу под Карпинском (Свердловская область) нашли мужчину, который был в розыске с 21 апреля. Выйти на его след смогла служебная собака, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«В ходе розыскных мероприятий силами сотрудников полиции и специалистов-кинологов ИК-3 Краснотурьинска был найден житель Карпинска, который пропал в лесу 21 апреля. На поиск была применена молодая собака — немецкая овчарка по кличке Уракен Рагнар», — рассказали в ГУФСИН.

Пес взял след полуторасуточной давности и в паре со своей хозяйкой — старшим прапорщиком Ириной Загарских — нашел пожилого мужчину живым в лесу. Мужчине оказывают помощь врачи.

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В лесу под Карпинском (Свердловская область) нашли мужчину, который был в розыске с 21 апреля. Выйти на его след смогла служебная собака, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «В ходе розыскных мероприятий силами сотрудников полиции и специалистов-кинологов ИК-3 Краснотурьинска был найден житель Карпинска, который пропал в лесу 21 апреля. На поиск была применена молодая собака — немецкая овчарка по кличке Уракен Рагнар», — рассказали в ГУФСИН. Пес взял след полуторасуточной давности и в паре со своей хозяйкой — старшим прапорщиком Ириной Загарских — нашел пожилого мужчину живым в лесу. Мужчине оказывают помощь врачи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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