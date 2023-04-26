В лесу под Карпинском (Свердловская область) нашли мужчину, который был в розыске с 21 апреля. Выйти на его след смогла служебная собака, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
«В ходе розыскных мероприятий силами сотрудников полиции и специалистов-кинологов ИК-3 Краснотурьинска был найден житель Карпинска, который пропал в лесу 21 апреля. На поиск была применена молодая собака — немецкая овчарка по кличке Уракен Рагнар», — рассказали в ГУФСИН.
Пес взял след полуторасуточной давности и в паре со своей хозяйкой — старшим прапорщиком Ириной Загарских — нашел пожилого мужчину живым в лесу. Мужчине оказывают помощь врачи.
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