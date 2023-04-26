В Екатеринбурге вечером 26 апреля загорелся двухквартирный дом по Межевой, 71. Один из хозяев в момент ЧП находился в летнем домике, но затем забежал в горящий дом, откуда уже не смог выбраться, рассказал URA.RU осведомленный источник.
«На Межевой, 71 произошел пожар в двухквартирном доме. Один из хозяев в момент пожара находился на улице, в летнем домике, но потом зачем-то забежал в горящее здание, оттуда он уже не смог выбраться», — сообщил источник.
Соседи, заметив возгорание, начали эвакуироваться из дома. Также они стали выносить газовые баллоны. По словам источника, в пожаре погиб 60-летний мужчина, который работал охранником. В доме он проживал один. Огонь уничтожил часть дома, в которой проживал погибший. Пожарные смогли локализовать пожар, огонь не перекинулся на вторую часть дома.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МЧС по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.
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