26 апреля 2023

Екатеринбуржец забежал в горящий дом и погиб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, огонь, горящий дом, пламя, дом горит
Инцидент произошел на Межевой, 71 (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 26 апреля загорелся двухквартирный дом по Межевой, 71. Один из хозяев в момент ЧП находился в летнем домике, но затем забежал в горящий дом, откуда уже не смог выбраться, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«На Межевой, 71 произошел пожар в двухквартирном доме. Один из хозяев в момент пожара находился на улице, в летнем домике, но потом зачем-то забежал в горящее здание, оттуда он уже не смог выбраться», — сообщил источник.

Соседи, заметив возгорание, начали эвакуироваться из дома. Также они стали выносить газовые баллоны. По словам источника, в пожаре погиб 60-летний мужчина, который работал охранником. В доме он проживал один. Огонь уничтожил часть дома, в которой проживал погибший. Пожарные смогли локализовать пожар, огонь не перекинулся на вторую часть дома.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МЧС по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

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В Екатеринбурге вечером 26 апреля загорелся двухквартирный дом по Межевой, 71. Один из хозяев в момент ЧП находился в летнем домике, но затем забежал в горящий дом, откуда уже не смог выбраться, рассказал URA.RU осведомленный источник. «На Межевой, 71 произошел пожар в двухквартирном доме. Один из хозяев в момент пожара находился на улице, в летнем домике, но потом зачем-то забежал в горящее здание, оттуда он уже не смог выбраться», — сообщил источник. Соседи, заметив возгорание, начали эвакуироваться из дома. Также они стали выносить газовые баллоны. По словам источника, в пожаре погиб 60-летний мужчина, который работал охранником. В доме он проживал один. Огонь уничтожил часть дома, в которой проживал погибший. Пожарные смогли локализовать пожар, огонь не перекинулся на вторую часть дома. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МЧС по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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