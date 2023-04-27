У свердловских иноагентов нашли тайных кураторов в США

Сотрудники свердловского «Мемориала»* связывались с кураторами из фонда США
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Кураторы из США работали с членами «Мемориала»* Фото:

Сотрудники уральского отделения правозащитной организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) связывались с кураторами из созданного в США «Национального фонда поддержки демократии» (признан в РФ нежелательной организацией). Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«В списке контактов организации почти два десятка фамилий менеджеров США. По предварительным данным, многие из них связаны со спецслужбами», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что уральское отделение «Мемориала» работало, как минимум, с 12-ю сотрудниками фонда. В распоряжении были рабочие телефоны менеджеров и их электронные почты для связи.

У URA.RU не оказалось контактов руководителей организации. Агентство готово предоставить им возможность высказаться.

Утром 27 апреля силовики пришли в офис организации. В отношении ее шефа Алексея Мосина было составлено два протокола о дискредитации армии РФ после его публичных высказываний.

*Организация «Мемориал» признана иноагентом и ликвидирована.

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Сотрудники уральского отделения правозащитной организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) связывались с кураторами из созданного в США «Национального фонда поддержки демократии» (признан в РФ нежелательной организацией). Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В списке контактов организации почти два десятка фамилий менеджеров США. По предварительным данным, многие из них связаны со спецслужбами», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что уральское отделение «Мемориала» работало, как минимум, с 12-ю сотрудниками фонда. В распоряжении были рабочие телефоны менеджеров и их электронные почты для связи. У URA.RU не оказалось контактов руководителей организации. Агентство готово предоставить им возможность высказаться. Утром 27 апреля силовики пришли в офис организации. В отношении ее шефа Алексея Мосина было составлено два протокола о дискредитации армии РФ после его публичных высказываний. *Организация «Мемориал» признана иноагентом и ликвидирована.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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