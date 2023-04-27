У свердловских иноагентов нашли тайных кураторов в США

Сотрудники уральского отделения правозащитной организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) связывались с кураторами из созданного в США «Национального фонда поддержки демократии» (признан в РФ нежелательной организацией). Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«В списке контактов организации почти два десятка фамилий менеджеров США. По предварительным данным, многие из них связаны со спецслужбами», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что уральское отделение «Мемориала» работало, как минимум, с 12-ю сотрудниками фонда. В распоряжении были рабочие телефоны менеджеров и их электронные почты для связи.
У URA.RU не оказалось контактов руководителей организации. Агентство готово предоставить им возможность высказаться.
Утром 27 апреля силовики пришли в офис организации. В отношении ее шефа Алексея Мосина было составлено два протокола о дискредитации армии РФ после его публичных высказываний.
*Организация «Мемориал» признана иноагентом и ликвидирована.
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