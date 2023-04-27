27 апреля 2023

Собака прыгнет с парашютом в рамках первого свердловского авиашоу года

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, собака, выгул собак, домашний питомец, породистая собака, сиба-ину, купание собак
Собака Евра прыгает с хозяином не в первый раз (архивное фото) Фото:

На аэродроме «Логиново» (Свердловская область) 6 мая пройдет первое авиашоу в рамках Дня авиатора. Одной из главных фишек станет прыжок парашютиста Александра Коскова вместе с его собакой Еврой. Об этом URA.RU рассказали представители фестиваля.

«В этот день Александр совершит прыжок в тандеме со своей собакой по имени Евра, которая очень любит совершать прыжки и делает это не в первый раз», — рассказывают организаторы. Кроме этого, парашютист спрыгнет с гигантским 800-метровым флагом России, который по площади равен шести волейбольным полям.

Гостей праздника будут ждать выступление духового оркестра Свердловской филармонии, шоу самолетов, мотошоу, воздушные бои гигантских авиамоделей, катание на воздушных шарах, десантирование парашютистов с 200 метров, шоу барабанщиков и шаманов. Мероприятие пройдет 6 мая с 9:00 до 17:00. Стоимость билета — 500 рублей.

Для посетителей также организован трансфер-экскурсия за 750 рублей (билет в обе стороны). Всех желающих доставят на аэродром, рассказывая по дороге про «Логиново», самолетный и парашютный спорт. Автобусы отправляются в 10.00 от ТЦ «Дирижабль», отправление из Логиново — в 16.30 (ориентировочное прибытие к ТЦ Дирижабль в 18.00).

В прошлом году чемпион мира по парашютному спорту Александр Косков уже совершал прыжок с огромным флагом России. Также на аэродроме устраивали мото-экстрим шоу: Иван Пушкарев перепрыгивал через самолет Як-52 в рамках фестиваля «От Винта!».

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На аэродроме «Логиново» (Свердловская область) 6 мая пройдет первое авиашоу в рамках Дня авиатора. Одной из главных фишек станет прыжок парашютиста Александра Коскова вместе с его собакой Еврой. Об этом URA.RU рассказали представители фестиваля. «В этот день Александр совершит прыжок в тандеме со своей собакой по имени Евра, которая очень любит совершать прыжки и делает это не в первый раз», — рассказывают организаторы. Кроме этого, парашютист спрыгнет с гигантским 800-метровым флагом России, который по площади равен шести волейбольным полям. Гостей праздника будут ждать выступление духового оркестра Свердловской филармонии, шоу самолетов, мотошоу, воздушные бои гигантских авиамоделей, катание на воздушных шарах, десантирование парашютистов с 200 метров, шоу барабанщиков и шаманов. Мероприятие пройдет 6 мая с 9:00 до 17:00. Стоимость билета — 500 рублей. Для посетителей также организован трансфер-экскурсия за 750 рублей (билет в обе стороны). Всех желающих доставят на аэродром, рассказывая по дороге про «Логиново», самолетный и парашютный спорт. Автобусы отправляются в 10.00 от ТЦ «Дирижабль», отправление из Логиново — в 16.30 (ориентировочное прибытие к ТЦ Дирижабль в 18.00). В прошлом году чемпион мира по парашютному спорту Александр Косков уже совершал прыжок с огромным флагом России. Также на аэродроме устраивали мото-экстрим шоу: Иван Пушкарев перепрыгивал через самолет Як-52 в рамках фестиваля «От Винта!».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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