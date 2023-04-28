В Донецке из-за снаряда ВСУ, попавшего в автобус, погибли 7 человек. Видео

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Обстрел центра Донецка, донецк, обстрел, сво
В Донецке снаряд ВСУ попал в маршрутку, рассказал Алексей Кулемзин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донецке в результате обстрела ВСУ погибли семь человек. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин. Украинский снаряд попал в маршрутку.

«По предварительным данным в районе бывшего универсама „Украина“ погибло 7 человек — попадание в маршрутное такси № 25», — сообщил Алексей Кулемзин. Он уточнил, что информация проверяется.

Ранее Алексей Кулемзин сообщил о попадании украинского боеприпаса здание в Донецке. Снаряд попал в стадион «Олимпийский», — передает RT.

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В Донецке в результате обстрела ВСУ погибли семь человек. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин. Украинский снаряд попал в маршрутку. «По предварительным данным в районе бывшего универсама „Украина“ погибло 7 человек — попадание в маршрутное такси № 25», — сообщил Алексей Кулемзин. Он уточнил, что информация проверяется. Ранее Алексей Кулемзин сообщил о попадании украинского боеприпаса здание в Донецке. Снаряд попал в стадион «Олимпийский», — передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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