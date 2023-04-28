В Донецке снаряд ВСУ попал в маршрутку, рассказал Алексей Кулемзин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Донецке в результате обстрела ВСУ погибли семь человек. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин. Украинский снаряд попал в маршрутку.
«По предварительным данным в районе бывшего универсама „Украина“ погибло 7 человек — попадание в маршрутное такси № 25», — сообщил Алексей Кулемзин. Он уточнил, что информация проверяется.
Ранее Алексей Кулемзин сообщил о попадании украинского боеприпаса здание в Донецке. Снаряд попал в стадион «Олимпийский», — передает RT.
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