Для строительства автомобильной дороги по улице Крисанова в Перми правительство региона собирается изъять земельный участок в Дзержинском районе. Эта информация содержится в опубликованном постановлении на официальном сайте властей.
«<…> изымаемый земельный участок для государственных нужд Пермского края в целях размещения линейного объекта регионального значения „Строительство автомобильной дороги по улице Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина“. Площадь изъятия земельного участка: 107 квадратных метров», — указано в документах.
Летом прошлого года правительство Пермского края внесло изменения в перечень изымаемых объектов и участков для строительства трассы ТР-53. Всего планировалось изъять более 100 территорий. Новая дорога должна соединить несколько отдаленных микрорайонов с центром прикамской столицы. Позже был запланирован снос хоккейной коробки на территории жилого комплекса «Грибоедовский».
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.