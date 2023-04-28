Пермяков лишат земли ради новой трассы. Скрин

29 апреля 2023 в 00:43 Размер текста - 17 +

Земельный участок будет изъят для строительства трассы Фото: Александр Мамаев © URA.RU Для строительства автомобильной дороги по улице Крисанова в Перми правительство региона собирается изъять земельный участок в Дзержинском районе. Эта информация содержится в опубликованном постановлении на официальном сайте властей. «<…> изымаемый земельный участок для государственных нужд Пермского края в целях размещения линейного объекта регионального значения „Строительство автомобильной дороги по улице Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина“. Площадь изъятия земельного участка: 107 квадратных метров», — указано в документах. Летом прошлого года правительство Пермского края внесло изменения в перечень изымаемых объектов и участков для строительства трассы ТР-53. Всего планировалось изъять более 100 территорий. Новая дорога должна соединить несколько отдаленных микрорайонов с центром прикамской столицы. Позже был запланирован снос хоккейной коробки на территории жилого комплекса «Грибоедовский». Правительство Пермского края изымет землю для строительства дороги Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края

Для строительства автомобильной дороги по улице Крисанова в Перми правительство региона собирается изъять земельный участок в Дзержинском районе. Эта информация содержится в опубликованном постановлении на официальном сайте властей. «<…> изымаемый земельный участок для государственных нужд Пермского края в целях размещения линейного объекта регионального значения „Строительство автомобильной дороги по улице Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина“. Площадь изъятия земельного участка: 107 квадратных метров», — указано в документах. Летом прошлого года правительство Пермского края внесло изменения в перечень изымаемых объектов и участков для строительства трассы ТР-53. Всего планировалось изъять более 100 территорий. Новая дорога должна соединить несколько отдаленных микрорайонов с центром прикамской столицы. Позже был запланирован снос хоккейной коробки на территории жилого комплекса «Грибоедовский».