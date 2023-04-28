28 апреля 2023
27 апреля 2023

Пермяков лишат земли ради новой трассы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Закладка первого камня перед началом строительства микрорайона "Солнечный". Екатеринбург, строительство дороги, новый район, большая стройка
Земельный участок будет изъят для строительства трассы Фото:

Для строительства автомобильной дороги по улице Крисанова в Перми правительство региона собирается изъять земельный участок в Дзержинском районе. Эта информация содержится в опубликованном постановлении на официальном сайте властей.

«<…> изымаемый земельный участок для государственных нужд Пермского края в целях размещения линейного объекта регионального значения „Строительство автомобильной дороги по улице Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина“. Площадь изъятия земельного участка: 107 квадратных метров», — указано в документах.

Летом прошлого года правительство Пермского края внесло изменения в перечень изымаемых объектов и участков для строительства трассы ТР-53. Всего планировалось изъять более 100 территорий. Новая дорога должна соединить несколько отдаленных микрорайонов с центром прикамской столицы. Позже был запланирован снос хоккейной коробки на территории жилого комплекса «Грибоедовский».

Правительство Пермского края изымет землю для строительства дороги
Правительство Пермского края изымет землю для строительства дороги
Фото:

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Для строительства автомобильной дороги по улице Крисанова в Перми правительство региона собирается изъять земельный участок в Дзержинском районе. Эта информация содержится в опубликованном постановлении на официальном сайте властей. «<…> изымаемый земельный участок для государственных нужд Пермского края в целях размещения линейного объекта регионального значения „Строительство автомобильной дороги по улице Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина“. Площадь изъятия земельного участка: 107 квадратных метров», — указано в документах. Летом прошлого года правительство Пермского края внесло изменения в перечень изымаемых объектов и участков для строительства трассы ТР-53. Всего планировалось изъять более 100 территорий. Новая дорога должна соединить несколько отдаленных микрорайонов с центром прикамской столицы. Позже был запланирован снос хоккейной коробки на территории жилого комплекса «Грибоедовский».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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