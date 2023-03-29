Зеленский признал, что Украина не сможет сопротивляться без США

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, stock, Джо Байден
Зеленский боится, что смена власти в США оставит Украину без поддержки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина не сможет победить в конфликте с Россией, если потеряет поддержку со стороны США. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«США действительно понимают, что если они перестанут нам помогать, мы не победим», — сказал Владимир Зеленский в интервью The Associated Press. Президент также выразил обеспокоенность тем, что на ход конфликта может повлиять смена политических сил в Вашингтоне. В случае победы республиканцев на выборах поддержка украинской стороны будет стоять под вопросом.

Ранее политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что США откажутся от поддержки Киева, если к власти придут республиканцы. Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис сказал, что прекращение помощи Украине станет настоящей катастрофой для страны, напоминает MK.RU. Также СМИ писали, что Вашингтон прекратит спонсировать украинскую сторону, как только у американцев появятся новые политические интересы, пишет Life.

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Украина не сможет победить в конфликте с Россией, если потеряет поддержку со стороны США. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «США действительно понимают, что если они перестанут нам помогать, мы не победим», — сказал Владимир Зеленский в интервью The Associated Press. Президент также выразил обеспокоенность тем, что на ход конфликта может повлиять смена политических сил в Вашингтоне. В случае победы республиканцев на выборах поддержка украинской стороны будет стоять под вопросом. Ранее политолог Дмитрий Дробницкий заявил, что США откажутся от поддержки Киева, если к власти придут республиканцы. Адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис сказал, что прекращение помощи Украине станет настоящей катастрофой для страны, напоминает MK.RU. Также СМИ писали, что Вашингтон прекратит спонсировать украинскую сторону, как только у американцев появятся новые политические интересы, пишет Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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