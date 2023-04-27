27 апреля 2023

Синоптики озвучили прогноз погоды в Свердловской области на выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенний город. Тюмень, погода, парк, осень, виды тюмени
Свердловчан ночью ожидают заморозки Фото:

В большей части Свердловской области на выходные ожидается переменная облачность с температурой воздуха +12, +15 градусов днем и с заморозками до -6 градусов ночью. Прогнозом погоды в области поделился метеоролог Алексей Пулин.

«Ночь на субботу по всей области будет холодной. Под влиянием антициклона, усиливающегося на северо-западе, в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода. Присутствие холодной воздушной массы обеспечит заморозки до -1, — 6 градусов практически на всей территории Свердловской области», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Синоптик рассказал, что в Екатеринбурге 29 апреля ночью ожидается +1, днем +15. В воскресенье 30 апреля ночью +3, днем +14, возможен небольшой дождь. В окрестностях Екатеринбурга температура воздуха в ночь на 29 апреля опустится до -4 градусов.

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В большей части Свердловской области на выходные ожидается переменная облачность с температурой воздуха +12, +15 градусов днем и с заморозками до -6 градусов ночью. Прогнозом погоды в области поделился метеоролог Алексей Пулин. «Ночь на субботу по всей области будет холодной. Под влиянием антициклона, усиливающегося на северо-западе, в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода. Присутствие холодной воздушной массы обеспечит заморозки до -1, — 6 градусов практически на всей территории Свердловской области», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Синоптик рассказал, что в Екатеринбурге 29 апреля ночью ожидается +1, днем +15. В воскресенье 30 апреля ночью +3, днем +14, возможен небольшой дождь. В окрестностях Екатеринбурга температура воздуха в ночь на 29 апреля опустится до -4 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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