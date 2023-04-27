Синоптики озвучили прогноз погоды в Свердловской области на выходные

В большей части Свердловской области на выходные ожидается переменная облачность с температурой воздуха +12, +15 градусов днем и с заморозками до -6 градусов ночью. Прогнозом погоды в области поделился метеоролог Алексей Пулин.
«Ночь на субботу по всей области будет холодной. Под влиянием антициклона, усиливающегося на северо-западе, в регионе ожидается преимущественно малооблачная погода. Присутствие холодной воздушной массы обеспечит заморозки до -1, — 6 градусов практически на всей территории Свердловской области», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Синоптик рассказал, что в Екатеринбурге 29 апреля ночью ожидается +1, днем +15. В воскресенье 30 апреля ночью +3, днем +14, возможен небольшой дождь. В окрестностях Екатеринбурга температура воздуха в ночь на 29 апреля опустится до -4 градусов.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.