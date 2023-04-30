30 апреля 2023
29 апреля 2023

Челябинский губернатор поздравил «Челбаскет» с серебром. Фото

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Алексей Текслер на объезде городских объектов благоустройства. Челябинск, текслер алексей
Текслер отметил, что «Финал четырех» превратился в большой спортивный праздник Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил баскетбольную команду «Челбаскет» с серебряной медалью. Об этом челябинский губернатор написал в соцсетях.

«Поздравляю „Челбаскет“ с серебром баскетбольной Высшей лиги! Чуть-чуть не хватило в финале, но ребята бились. Спасибо команде за яркую игру и положительные эмоции на протяжении всего сезона. И болельщикам — за неизменно полные трибуны и поддержку любимой команды. Уверен, что у клуба большое будущее», — написал Текслер в своем официальном telegram-канале.

Также Текслер отметил, что баскетбольный турнир «Финал четырех» в Челябинске прошел на очень высоком уровне и поблагодарил всех, кто его готовил и принимал участие. Губернатор сообщил, что в результате получился большой спортивный праздник.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил баскетбольную команду «Челбаскет» с серебряной медалью. Об этом челябинский губернатор написал в соцсетях. «Поздравляю „Челбаскет“ с серебром баскетбольной Высшей лиги! Чуть-чуть не хватило в финале, но ребята бились. Спасибо команде за яркую игру и положительные эмоции на протяжении всего сезона. И болельщикам — за неизменно полные трибуны и поддержку любимой команды. Уверен, что у клуба большое будущее», — написал Текслер в своем официальном telegram-канале. Также Текслер отметил, что баскетбольный турнир «Финал четырех» в Челябинске прошел на очень высоком уровне и поблагодарил всех, кто его готовил и принимал участие. Губернатор сообщил, что в результате получился большой спортивный праздник.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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