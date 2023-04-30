Текслер отметил, что «Финал четырех» превратился в большой спортивный праздник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил баскетбольную команду «Челбаскет» с серебряной медалью. Об этом челябинский губернатор написал в соцсетях.

«Поздравляю „Челбаскет“ с серебром баскетбольной Высшей лиги! Чуть-чуть не хватило в финале, но ребята бились. Спасибо команде за яркую игру и положительные эмоции на протяжении всего сезона. И болельщикам — за неизменно полные трибуны и поддержку любимой команды. Уверен, что у клуба большое будущее», — написал Текслер в своем официальном telegram-канале.

Также Текслер отметил, что баскетбольный турнир «Финал четырех» в Челябинске прошел на очень высоком уровне и поблагодарил всех, кто его готовил и принимал участие. Губернатор сообщил, что в результате получился большой спортивный праздник.

Telegram-канал Алексея Текслера

Telegram-канал Алексея Текслера

Telegram-канал Алексея Текслера

Telegram-канал Алексея Текслера

Telegram-канал Алексея Текслера