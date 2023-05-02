02 мая 2023

Екатеринбуржцы раскупили все билеты на матч без Fan ID и с концертом Niletto

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Матч "Урал" - ЦСКА 27 сентября 2-14 года Екатеринбург , футбол, фк урал, фк цска
Прошлая встреча «Урала» и ЦСКА завершилась со счетом 1:1 Фото:

В Екатеринбурге проданы все билеты на ответный финальный матч Пути РПЛ между футбольными клубами «Урал» и ЦСКА, на который можно попасть без Fan ID. На нем также выступит певец Niletto. Всего было продано 30 тысяч билетов, заявили в пресс-службе «Урала».

«Было раскуплено 30 тысяч билетов. То есть мы реализовали все билеты, сейчас их нет в продаже», — сообщили в пресс-службе. Для тех, кто не успел их купить, предлагают посмотреть трансляция: она будет доступна на «Матч ТВ» и на сайте канала.

Матч пройдет на «Екатеринбург Арена» в 19:00, на стадион будут пускать с 17:30. Болельщиков ждет концерт Niletto и оркестра UralBand, космическое шоу, битва роботов, аттракционы и аквагрим. Главным судьей будет Сергей Иванов.

Первая игра «Урала» и ЦСКА прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1. Сегодняшний матч решит, кто именно выйдет в Суперфинал FONBET Кубка России, который пройдет 11 июня в Лужниках.

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В Екатеринбурге проданы все билеты на ответный финальный матч Пути РПЛ между футбольными клубами «Урал» и ЦСКА, на который можно попасть без Fan ID. На нем также выступит певец Niletto. Всего было продано 30 тысяч билетов, заявили в пресс-службе «Урала». «Было раскуплено 30 тысяч билетов. То есть мы реализовали все билеты, сейчас их нет в продаже», — сообщили в пресс-службе. Для тех, кто не успел их купить, предлагают посмотреть трансляция: она будет доступна на «Матч ТВ» и на сайте канала. Матч пройдет на «Екатеринбург Арена» в 19:00, на стадион будут пускать с 17:30. Болельщиков ждет концерт Niletto и оркестра UralBand, космическое шоу, битва роботов, аттракционы и аквагрим. Главным судьей будет Сергей Иванов. Первая игра «Урала» и ЦСКА прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1. Сегодняшний матч решит, кто именно выйдет в Суперфинал FONBET Кубка России, который пройдет 11 июня в Лужниках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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