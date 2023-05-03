Экс-премьер Франции пригрозил начать продавать паштет на Красной площади

Экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил, что он сам решает, как вести собственную профессиональную деятельность и при желании может начать торговлю паштетами непосредственно на Красной площади. Передает слова бывшего премьера французский телеканал TV5 Monde.
«Я начну продажу паштета на Красной площади, если я этого захочу», — заявил Фийон телеканалу. С таким заявлением бывший премьер-министр Франции выступил в парламенте по поводу расследования из-за его деятельности в российских компаниях «Сибур» и «Зарубежнефть». Он добавил, что его профессиональная деятельность является его личным делом и не должна касаться кого-либо.
В 2022 году Франсуа Фийон покинул все занимаемые посты в российских компаниях. Такое решение было принято в связи с началом спецоперации на Украине.
Экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил, что он сам решает, как вести собственную профессиональную деятельность и при желании может начать торговлю паштетами непосредственно на Красной площади. Передает слова бывшего премьера французский телеканал TV5 Monde. «Я начну продажу паштета на Красной площади, если я этого захочу», — заявил Фийон телеканалу. С таким заявлением бывший премьер-министр Франции выступил в парламенте по поводу расследования из-за его деятельности в российских компаниях «Сибур» и «Зарубежнефть». Он добавил, что его профессиональная деятельность является его личным делом и не должна касаться кого-либо. В 2022 году Франсуа Фийон покинул все занимаемые посты в российских компаниях. Такое решение было принято в связи с началом спецоперации на Украине.