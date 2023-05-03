Экс-премьер Франции пригрозил начать продавать паштет на Красной площади

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Кремль, архив. Пермь, исторический музей, красная площадь
Никого не должна касаться профессиональная деятельность, заявил Франсуа Фийон Фото:

Экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил, что он сам решает, как вести собственную профессиональную деятельность и при желании может начать торговлю паштетами непосредственно на Красной площади. Передает слова бывшего премьера французский телеканал TV5 Monde.

«Я начну продажу паштета на Красной площади, если я этого захочу», — заявил Фийон телеканалу. С таким заявлением бывший премьер-министр Франции выступил в парламенте по поводу расследования из-за его деятельности в российских компаниях «Сибур» и «Зарубежнефть». Он добавил, что его профессиональная деятельность является его личным делом и не должна касаться кого-либо.

В 2022 году Франсуа Фийон покинул все занимаемые посты в российских компаниях. Такое решение было принято в связи с началом спецоперации на Украине.

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Экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон заявил, что он сам решает, как вести собственную профессиональную деятельность и при желании может начать торговлю паштетами непосредственно на Красной площади. Передает слова бывшего премьера французский телеканал TV5 Monde. «Я начну продажу паштета на Красной площади, если я этого захочу», — заявил Фийон телеканалу. С таким заявлением бывший премьер-министр Франции выступил в парламенте по поводу расследования из-за его деятельности в российских компаниях «Сибур» и «Зарубежнефть». Он добавил, что его профессиональная деятельность является его личным делом и не должна касаться кого-либо. В 2022 году Франсуа Фийон покинул все занимаемые посты в российских компаниях. Такое решение было принято в связи с началом спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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