Горел камыш и сухая трава Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске открытое горение камыша 3 мая вдоль поймы реки Миасс ликвидировано. На месте работают силы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона и лесхоза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Отдельная благодарность неравнодушным жителям, которые помогали сотрудникам МЧС в тушении. Общими усилиями огонь был не допущен в Шершневский бор», — отметили спасатели.

Пожар произошел в районе пересечения улиц Университетская набережная и Академика Королева. Камыш и сухая растительность горели на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет.

На месте работало три автоцистерны и одна единица техники от лесничества Фото: пресс-служба МЧС по Челябинской области