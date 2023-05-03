Челябинские пожарные спасли от огня Шершневский бор. Фото

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Горел камыш и сухая трава Фото:

В Челябинске открытое горение камыша 3 мая вдоль поймы реки Миасс ликвидировано. На месте работают силы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона и лесхоза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Отдельная благодарность неравнодушным жителям, которые помогали сотрудникам МЧС в тушении. Общими усилиями огонь был не допущен в Шершневский бор», — отметили спасатели.

Пожар произошел в районе пересечения улиц Университетская набережная и Академика Королева. Камыш и сухая растительность горели на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет.

На месте работало три автоцистерны и одна единица техники от лесничества
На месте работало три автоцистерны и одна единица техники от лесничества
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Жители с ведрами помогали тушить ландшафтный пожар
Жители с ведрами помогали тушить ландшафтный пожар
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В Челябинске открытое горение камыша 3 мая вдоль поймы реки Миасс ликвидировано. На месте работают силы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона и лесхоза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «Отдельная благодарность неравнодушным жителям, которые помогали сотрудникам МЧС в тушении. Общими усилиями огонь был не допущен в Шершневский бор», — отметили спасатели. Пожар произошел в районе пересечения улиц Университетская набережная и Академика Королева. Камыш и сухая растительность горели на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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