Горел камыш и сухая трава
В Челябинске открытое горение камыша 3 мая вдоль поймы реки Миасс ликвидировано. На месте работают силы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона и лесхоза. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«Отдельная благодарность неравнодушным жителям, которые помогали сотрудникам МЧС в тушении. Общими усилиями огонь был не допущен в Шершневский бор», — отметили спасатели.
Пожар произошел в районе пересечения улиц Университетская набережная и Академика Королева. Камыш и сухая растительность горели на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет.
На месте работало три автоцистерны и одна единица техники от лесничества
Жители с ведрами помогали тушить ландшафтный пожар
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