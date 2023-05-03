Пермяков будут судить за кражу нефти

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Пермяки украли нефть с нефтепровода Фото:

В Кунгуре будут судить трех местных жителей, обвиняемых в краже нефти. Обвиняемые украли горючую жидкость из нефтепровода, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Обвиняемые, вступив между собой в преступный сговор, имея корыстный умысел, совершили хищение нефти из нефтепровода, расположенном в Кунгурском муниципальном округе», — говорится на сайте. Пермяков обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. п. «б», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу группой лиц в крупном размере).

По версии следствия, пермяки с помощью авто и приспособлений выкачали 30 кубических метров нефти. Ущерб составил 640 тысяч рублей. Распорядиться награбленным злоумышленники не успели, их задержала полиция.

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В Кунгуре будут судить трех местных жителей, обвиняемых в краже нефти. Обвиняемые украли горючую жидкость из нефтепровода, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Обвиняемые, вступив между собой в преступный сговор, имея корыстный умысел, совершили хищение нефти из нефтепровода, расположенном в Кунгурском муниципальном округе», — говорится на сайте. Пермяков обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. п. «б», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу группой лиц в крупном размере). По версии следствия, пермяки с помощью авто и приспособлений выкачали 30 кубических метров нефти. Ущерб составил 640 тысяч рублей. Распорядиться награбленным злоумышленники не успели, их задержала полиция.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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