Пермяков будут судить за кражу нефти

В Кунгуре будут судить трех местных жителей, обвиняемых в краже нефти. Обвиняемые украли горючую жидкость из нефтепровода, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
«Обвиняемые, вступив между собой в преступный сговор, имея корыстный умысел, совершили хищение нефти из нефтепровода, расположенном в Кунгурском муниципальном округе», — говорится на сайте. Пермяков обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. п. «б», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу группой лиц в крупном размере).
По версии следствия, пермяки с помощью авто и приспособлений выкачали 30 кубических метров нефти. Ущерб составил 640 тысяч рублей. Распорядиться награбленным злоумышленники не успели, их задержала полиция.
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