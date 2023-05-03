03 мая 2023

В Ленинском районе Екатеринбурга закроют три улицы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, знак, дорожные работы
В середине мая в Екатеринбурге закроют движение для транспорта по трем улицам Фото:

В Екатеринбурге ограничат проезд по улицам Уктусская, Громова и Автономных Республик (Ленинский район). Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

«С 10 мая по 30 июня 2023 года перекрытие движения транспорта по улице Уктусской, 47 до дома №72 на улице Отто Шмидта, в связи с проведением работ по модернизации тепловых сетей. С 15 мая по 15 июня 2023 года ограничение движения транспорта по улице Громова, от здания № 28 на улице Академика Бардина до перекрестка улиц Громова и Академика Бардина, в связи с проведением работ по строительству сети водоотведения», — сказано в сообщении.

Также с 22 мая по 30 сентября 2023 года строители закроют движение транспорта по улице Автономных Республик и переулку Федорова. Причиной послужили работы по реконструкции улицы Автономных Республик.

Ранее URA.RU сообщало, что в майские праздники по трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург ограничат движение из-за капитального ремонта. Работы проходят на отрезке длиной более 100 километров и продлятся до 2024 года.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге ограничат проезд по улицам Уктусская, Громова и Автономных Республик (Ленинский район). Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «С 10 мая по 30 июня 2023 года перекрытие движения транспорта по улице Уктусской, 47 до дома №72 на улице Отто Шмидта, в связи с проведением работ по модернизации тепловых сетей. С 15 мая по 15 июня 2023 года ограничение движения транспорта по улице Громова, от здания № 28 на улице Академика Бардина до перекрестка улиц Громова и Академика Бардина, в связи с проведением работ по строительству сети водоотведения», — сказано в сообщении. Также с 22 мая по 30 сентября 2023 года строители закроют движение транспорта по улице Автономных Республик и переулку Федорова. Причиной послужили работы по реконструкции улицы Автономных Республик. Ранее URA.RU сообщало, что в майские праздники по трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург ограничат движение из-за капитального ремонта. Работы проходят на отрезке длиной более 100 километров и продлятся до 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...