В Ленинском районе Екатеринбурга закроют три улицы

04 мая 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

В середине мая в Екатеринбурге закроют движение для транспорта по трем улицам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге ограничат проезд по улицам Уктусская, Громова и Автономных Республик (Ленинский район). Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «С 10 мая по 30 июня 2023 года перекрытие движения транспорта по улице Уктусской, 47 до дома №72 на улице Отто Шмидта, в связи с проведением работ по модернизации тепловых сетей. С 15 мая по 15 июня 2023 года ограничение движения транспорта по улице Громова, от здания № 28 на улице Академика Бардина до перекрестка улиц Громова и Академика Бардина, в связи с проведением работ по строительству сети водоотведения», — сказано в сообщении. Также с 22 мая по 30 сентября 2023 года строители закроют движение транспорта по улице Автономных Республик и переулку Федорова. Причиной послужили работы по реконструкции улицы Автономных Республик. Ранее URA.RU сообщало, что в майские праздники по трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург ограничат движение из-за капитального ремонта. Работы проходят на отрезке длиной более 100 километров и продлятся до 2024 года.

В Екатеринбурге ограничат проезд по улицам Уктусская, Громова и Автономных Республик (Ленинский район). Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «С 10 мая по 30 июня 2023 года перекрытие движения транспорта по улице Уктусской, 47 до дома №72 на улице Отто Шмидта, в связи с проведением работ по модернизации тепловых сетей. С 15 мая по 15 июня 2023 года ограничение движения транспорта по улице Громова, от здания № 28 на улице Академика Бардина до перекрестка улиц Громова и Академика Бардина, в связи с проведением работ по строительству сети водоотведения», — сказано в сообщении. Также с 22 мая по 30 сентября 2023 года строители закроют движение транспорта по улице Автономных Республик и переулку Федорова. Причиной послужили работы по реконструкции улицы Автономных Республик. Ранее URA.RU сообщало, что в майские праздники по трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург ограничат движение из-за капитального ремонта. Работы проходят на отрезке длиной более 100 километров и продлятся до 2024 года.