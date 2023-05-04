В Екатеринбурге пропала девятилетняя девочка Айбийке Кожоназарова, которая ушла в школу 4 мая и до сих пор не выходила на связь. Об этом URA.RU рассказали в городском УМВД России.
«Полиция Екатеринбурга разыскивает Кожоназарову Айбийке Матсотбековну, 01.05.2014 года рождения (9 лет), которая 4 мая 2023 года ушла из дома в Железнодорожном районе Екатеринбурга в школу и до настоящего времени не вернулась», — сообщили в ведомстве. Родные школьницы уверяют, что ранее она из дома не убегала.
В момент пропажи девочка была одета в белую рубашку, темно-синюю юбку, джинсовую куртку с красными рукавами, черные ботинки. С собой был розовый рюкзак. Приметы разыскиваемой: рост 135-140 см, худощавого телосложения, смуглая кожа, волосы черные до пояса, глаза карие.
Полицейские просят всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о местонахождении девочки, сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-11 (дежурная часть отдела полиции № 11) или 02 (102 по мобильному). Также в ведомстве обратились к девочке с просьбой связаться с родными.
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