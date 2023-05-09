09 мая 2023

В свердловском селе крупный пожар охватил жилой дом. Видео

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Пожар в заброшенных деревянных домах на улице Куйбышева. Екатеринбург, дым, пожар, дом, частный сектор, пожарные
Площадь пожара составила 100 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В селе Стриганское под Ирбитом (Свердловская область) загорелся жилой дом площадью 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Сообщение о пожаре поступило в 23:14 9 мая. На площади 100 квадратных метров сгорела кровля, повреждено домашнее имущество, пол, потолок и стены двухквартирного частного жилого дома», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия работали четыре огнеборца и две пожарные машины. Ликвидировать возгорание удалось спустя полтора часа. Видео с места происшествия появилось в сообществе «Инцидент ИРБИТ|ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

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В селе Стриганское под Ирбитом (Свердловская область) загорелся жилой дом площадью 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Сообщение о пожаре поступило в 23:14 9 мая. На площади 100 квадратных метров сгорела кровля, повреждено домашнее имущество, пол, потолок и стены двухквартирного частного жилого дома», — сообщили в пресс-службе ведомства. На месте происшествия работали четыре огнеборца и две пожарные машины. Ликвидировать возгорание удалось спустя полтора часа. Видео с места происшествия появилось в сообществе «Инцидент ИРБИТ|ЧП» в соцсети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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