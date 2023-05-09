В свердловском селе крупный пожар охватил жилой дом. Видео

10 мая 2023 в 04:13 Размер текста - 17 +

Площадь пожара составила 100 квадратных метров (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В селе Стриганское под Ирбитом (Свердловская область) загорелся жилой дом площадью 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Сообщение о пожаре поступило в 23:14 9 мая. На площади 100 квадратных метров сгорела кровля, повреждено домашнее имущество, пол, потолок и стены двухквартирного частного жилого дома», — сообщили в пресс-службе ведомства. На месте происшествия работали четыре огнеборца и две пожарные машины. Ликвидировать возгорание удалось спустя полтора часа. Видео с места происшествия появилось в сообществе «Инцидент ИРБИТ|ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

В селе Стриганское под Ирбитом (Свердловская область) загорелся жилой дом площадью 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «Сообщение о пожаре поступило в 23:14 9 мая. На площади 100 квадратных метров сгорела кровля, повреждено домашнее имущество, пол, потолок и стены двухквартирного частного жилого дома», — сообщили в пресс-службе ведомства. На месте происшествия работали четыре огнеборца и две пожарные машины. Ликвидировать возгорание удалось спустя полтора часа. Видео с места происшествия появилось в сообществе «Инцидент ИРБИТ|ЧП» в соцсети «ВКонтакте».