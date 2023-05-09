Площадь пожара составила 100 квадратных метров (архивное фото)
В селе Стриганское под Ирбитом (Свердловская область) загорелся жилой дом площадью 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Сообщение о пожаре поступило в 23:14 9 мая. На площади 100 квадратных метров сгорела кровля, повреждено домашнее имущество, пол, потолок и стены двухквартирного частного жилого дома», — сообщили в пресс-службе ведомства.
На месте происшествия работали четыре огнеборца и две пожарные машины. Ликвидировать возгорание удалось спустя полтора часа. Видео с места происшествия появилось в сообществе «Инцидент ИРБИТ|ЧП» в соцсети «ВКонтакте».
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