Кран завалился стрелой в озеро Смолино
В Челябинске грузоподъемный кран завалился стрелой в озеро Смолино. Об этом очевидцы написали в социальных сетях.
«Озеро Смолино. У ДК ЧТПЗ упал грузоподъемный кран», — написал Николай М. в группе «Чрезвычайное происшествие | ЧП | Челябинск» в «ВКонтакте».
По словам автора, никто при падении не пострадал. Чтобы поднять рухнувшую в озеро технику, подогнали второй кран.
URA.RU связалось с администрацией Ленинского района, именно там произошел инцидент. Там на просьбу связать с пресс-службой бросили трубку.
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