Грузовой кран упал в челябинское озеро. Видео

10 мая 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Кран завалился стрелой в озеро Смолино Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске грузоподъемный кран завалился стрелой в озеро Смолино. Об этом очевидцы написали в социальных сетях. «Озеро Смолино. У ДК ЧТПЗ упал грузоподъемный кран», — написал Николай М. в группе «Чрезвычайное происшествие | ЧП | Челябинск» в «ВКонтакте». По словам автора, никто при падении не пострадал. Чтобы поднять рухнувшую в озеро технику, подогнали второй кран. URA.RU связалось с администрацией Ленинского района, именно там произошел инцидент. Там на просьбу связать с пресс-службой бросили трубку.

В Челябинске грузоподъемный кран завалился стрелой в озеро Смолино. Об этом очевидцы написали в социальных сетях. «Озеро Смолино. У ДК ЧТПЗ упал грузоподъемный кран», — написал Николай М. в группе «Чрезвычайное происшествие | ЧП | Челябинск» в «ВКонтакте». По словам автора, никто при падении не пострадал. Чтобы поднять рухнувшую в озеро технику, подогнали второй кран. URA.RU связалось с администрацией Ленинского района, именно там произошел инцидент. Там на просьбу связать с пресс-службой бросили трубку.