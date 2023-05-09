09 мая 2023

Грузовой кран упал в челябинское озеро. Видео

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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Альменевский район. Курган , стройка, кран подъемный
Кран завалился стрелой в озеро Смолино Фото:

В Челябинске грузоподъемный кран завалился стрелой в озеро Смолино. Об этом очевидцы написали в социальных сетях.

«Озеро Смолино. У ДК ЧТПЗ упал грузоподъемный кран», — написал Николай М. в группе «Чрезвычайное происшествие | ЧП | Челябинск» в «ВКонтакте».

По словам автора, никто при падении не пострадал. Чтобы поднять рухнувшую в озеро технику, подогнали второй кран.

URA.RU связалось с администрацией Ленинского района, именно там произошел инцидент. Там на просьбу связать с пресс-службой бросили трубку.

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В Челябинске грузоподъемный кран завалился стрелой в озеро Смолино. Об этом очевидцы написали в социальных сетях. «Озеро Смолино. У ДК ЧТПЗ упал грузоподъемный кран», — написал Николай М. в группе «Чрезвычайное происшествие | ЧП | Челябинск» в «ВКонтакте». По словам автора, никто при падении не пострадал. Чтобы поднять рухнувшую в озеро технику, подогнали второй кран. URA.RU связалось с администрацией Ленинского района, именно там произошел инцидент. Там на просьбу связать с пресс-службой бросили трубку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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