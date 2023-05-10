Наталья Котова потребовала закончить благоустройство парка раньше поставленных сроков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова 11 мая проверила реализацию благоустройства парка «Металлург» имени Тищенко. О том, что Котова потребовала закончить благоустройство парка с опережением сроков, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня проверяла ход работ в парке Тищенко. Потребовала выполнение всех работ к Дню города. По контракту часть работ запланирована до конца сентября, но наша задача выполнить все работы к празднику, к началу сентября», — отметила Котова в разговоре с корреспондентом URA.RU.

В парке установили беседку для йоги, скейтпарк, аквариум на 2,4 тысяч литров с дополнением реальности и отремонтировали входные группы. Там появятся площадки для баскетбола и волейбола, дендрарий и фонтан. В планах закончить установку аттракционов, сцены и ремонт асфальта до конца августа.

В Металлургическом районе будет благоустроена территория на пересечении улиц Калмыкская и Черкасская. Работы на территории 4 751 квадратного метра должны закончить к 1 августа. В сумму контракта на 27,8 млн рублей вошло благоустройство зон отдыха, детских площадок, спортивных зон и озеленение.

На 37,4 млн рублей в районе благоустроят 12 дворов. Еще 79,5 млн рублей направили на ремонт 36 дворовых проездов, шести дворов и спортплощадку по улице Коммунистическая, 8.

В парке уже появились спортивные и воркаут площадки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отделка фасадов парка подходит к концу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории продолжается озеленение и установка зон отдыха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU