Свердловчан призвали надеть респираторы из-за опасного дыма

Роспотребнадзор сообщил о вредных веществах в воздухе Свердловской области
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Утренний смог. Екатеринбург, смог
Из-за смога в Свердловской области воздух стал опасен Фото:

Из-за установившегося в Свердловской области смога, в состав которого входят опасные вещества, свердловчан попросили надевать маски и респираторы. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

«Взвешенные вещества, которые чаще всего обнаруживаются в воздухе при пожарах, — это мелкие твердые частицы пыли. Сократить их попадание в организм можно с помощью медицинской маски или респиратора», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале управления.

Кроме этого, Роспотребнадзор советует регулярно промывать нос горло и глаза, чтобы избавиться от частиц пыли. Если человек носит линзы из-за плохого зрения, ему стоит на время смога надевать очки, добавили специалисты. Дома они посоветовали чаще убираться, использовать кондиционеры и очистители воздуха.

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Из-за установившегося в Свердловской области смога, в состав которого входят опасные вещества, свердловчан попросили надевать маски и респираторы. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора. «Взвешенные вещества, которые чаще всего обнаруживаются в воздухе при пожарах, — это мелкие твердые частицы пыли. Сократить их попадание в организм можно с помощью медицинской маски или респиратора», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале управления. Кроме этого, Роспотребнадзор советует регулярно промывать нос горло и глаза, чтобы избавиться от частиц пыли. Если человек носит линзы из-за плохого зрения, ему стоит на время смога надевать очки, добавили специалисты. Дома они посоветовали чаще убираться, использовать кондиционеры и очистители воздуха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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