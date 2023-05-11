Свердловчан призвали надеть респираторы из-за опасного дыма

Роспотребнадзор сообщил о вредных веществах в воздухе Свердловской области

11 мая 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Из-за смога в Свердловской области воздух стал опасен Фото: Московец Илья © URA.RU Из-за установившегося в Свердловской области смога, в состав которого входят опасные вещества, свердловчан попросили надевать маски и респираторы. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора. «Взвешенные вещества, которые чаще всего обнаруживаются в воздухе при пожарах, — это мелкие твердые частицы пыли. Сократить их попадание в организм можно с помощью медицинской маски или респиратора», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале управления. Кроме этого, Роспотребнадзор советует регулярно промывать нос горло и глаза, чтобы избавиться от частиц пыли. Если человек носит линзы из-за плохого зрения, ему стоит на время смога надевать очки, добавили специалисты. Дома они посоветовали чаще убираться, использовать кондиционеры и очистители воздуха.

Из-за установившегося в Свердловской области смога, в состав которого входят опасные вещества, свердловчан попросили надевать маски и респираторы. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора. «Взвешенные вещества, которые чаще всего обнаруживаются в воздухе при пожарах, — это мелкие твердые частицы пыли. Сократить их попадание в организм можно с помощью медицинской маски или респиратора», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале управления. Кроме этого, Роспотребнадзор советует регулярно промывать нос горло и глаза, чтобы избавиться от частиц пыли. Если человек носит линзы из-за плохого зрения, ему стоит на время смога надевать очки, добавили специалисты. Дома они посоветовали чаще убираться, использовать кондиционеры и очистители воздуха.