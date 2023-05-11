МВД опубликовало кадры задержания пермяков, подозреваемых в сборе денег для участников СВО от лица главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Трое молодых людей были задержаны в Перми, сообщается на сайте «МВД Медиа».
«Трое жителей города Перми подозреваются в хищении денежных средств граждан под предлогом сбора добровольной помощи российским военным, находящимся в зоне проведения специальной военной операции», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее в своем официальном аккаунте в Telegram Симоньян рассказала, что неизвестные создали в мессенджере канал под ее именем, в котором писали посты от имени журналистки и собирали деньги для участников спецоперации.
Деньги поступали на банковские карты, якобы принадлежащие волонтерам, а после этого — похищались. Всего за полтора месяца злоумышленникам удалось собрать более 7 млн рублей, отметила Волк. Операцию по задержанию пермяков провели сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из МВД по Республике Татарстан.
Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ).
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