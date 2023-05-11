МВД опубликовало кадры задержания пермяков, собиравших от лица Симоньян деньги бойцам СВО. Видео

12 мая 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Злоумышленники были задержаны в Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU МВД опубликовало кадры задержания пермяков, подозреваемых в сборе денег для участников СВО от лица главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Трое молодых людей были задержаны в Перми, сообщается на сайте «МВД Медиа». «Трое жителей города Перми подозреваются в хищении денежных средств граждан под предлогом сбора добровольной помощи российским военным, находящимся в зоне проведения специальной военной операции», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее в своем официальном аккаунте в Telegram Симоньян рассказала, что неизвестные создали в мессенджере канал под ее именем, в котором писали посты от имени журналистки и собирали деньги для участников спецоперации. Деньги поступали на банковские карты, якобы принадлежащие волонтерам, а после этого — похищались. Всего за полтора месяца злоумышленникам удалось собрать более 7 млн рублей, отметила Волк. Операцию по задержанию пермяков провели сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из МВД по Республике Татарстан. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

МВД опубликовало кадры задержания пермяков, подозреваемых в сборе денег для участников СВО от лица главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Трое молодых людей были задержаны в Перми, сообщается на сайте «МВД Медиа». «Трое жителей города Перми подозреваются в хищении денежных средств граждан под предлогом сбора добровольной помощи российским военным, находящимся в зоне проведения специальной военной операции», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее в своем официальном аккаунте в Telegram Симоньян рассказала, что неизвестные создали в мессенджере канал под ее именем, в котором писали посты от имени журналистки и собирали деньги для участников спецоперации. Деньги поступали на банковские карты, якобы принадлежащие волонтерам, а после этого — похищались. Всего за полтора месяца злоумышленникам удалось собрать более 7 млн рублей, отметила Волк. Операцию по задержанию пермяков провели сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из МВД по Республике Татарстан. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ).