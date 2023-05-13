В Свердловской области мужчина насмерть сбил пешехода. Фото

14 мая 2023 в 20:29 Размер текста - 17 +

Силовики пытаются выяснить, в каком состоянии погибший стоял на дороге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Аверино (Сысертский городской округ, Свердловская область) ночью 14 мая 36-летний мужчина-водитель Chevrolet Lacetti насмерть сбил 47-летнего пешехода, который стоял на дороге. Об этом сообщили в МО МВД «Сысертский». «По предварительным данным, 36-летний водитель Chevrolet Lacetti насмерть сбил 47-летнего мужчину, который стоял на проезжей части без световозвращающих знаков на одежде. ДТП произошло 14 мая в селе Аверино около 00:30», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». Авария произошла на улице Первый Коммунар. Мужчина, стоявший на проезжей части, не собирался переходить дорогу, отметили в ведомстве. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель является жителем Сысерти и имеет стаж вождения ТС 18 лет. В момент ДТП он был трезв. «Сотрудники ГИБДД на месте ЧП провели замеры, осмотрели машину и составили процессуальные документы», — добавили полицейские. По факту происшествия силовики проводят расследование, в ходе которого установят в каком состоянии мужчина находился на дороге. В ДТП погиб пешеход, который стоял на дороге Фото: сообщество «МО МВД «Сысертское» в соцсети «ВКонтакте» Силовики организовали проверку по факту ЧП Фото: сообщество «МО МВД «Сысертское» в соцсети «ВКонтакте»

В селе Аверино (Сысертский городской округ, Свердловская область) ночью 14 мая 36-летний мужчина-водитель Chevrolet Lacetti насмерть сбил 47-летнего пешехода, который стоял на дороге. Об этом сообщили в МО МВД «Сысертский». «По предварительным данным, 36-летний водитель Chevrolet Lacetti насмерть сбил 47-летнего мужчину, который стоял на проезжей части без световозвращающих знаков на одежде. ДТП произошло 14 мая в селе Аверино около 00:30», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». Авария произошла на улице Первый Коммунар. Мужчина, стоявший на проезжей части, не собирался переходить дорогу, отметили в ведомстве. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель является жителем Сысерти и имеет стаж вождения ТС 18 лет. В момент ДТП он был трезв. «Сотрудники ГИБДД на месте ЧП провели замеры, осмотрели машину и составили процессуальные документы», — добавили полицейские. По факту происшествия силовики проводят расследование, в ходе которого установят в каком состоянии мужчина находился на дороге.