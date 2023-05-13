13 мая 2023

В Свердловской области мужчина насмерть сбил пешехода. Фото

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Силовики пытаются выяснить, в каком состоянии погибший стоял на дороге Фото:

В селе Аверино (Сысертский городской округ, Свердловская область) ночью 14 мая 36-летний мужчина-водитель Chevrolet Lacetti насмерть сбил 47-летнего пешехода, который стоял на дороге. Об этом сообщили в МО МВД «Сысертский».

«По предварительным данным, 36-летний водитель Chevrolet Lacetti насмерть сбил 47-летнего мужчину, который стоял на проезжей части без световозвращающих знаков на одежде. ДТП произошло 14 мая в селе Аверино около 00:30», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла на улице Первый Коммунар. Мужчина, стоявший на проезжей части, не собирался переходить дорогу, отметили в ведомстве. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель является жителем Сысерти и имеет стаж вождения ТС 18 лет. В момент ДТП он был трезв.

«Сотрудники ГИБДД на месте ЧП провели замеры, осмотрели машину и составили процессуальные документы», — добавили полицейские. По факту происшествия силовики проводят расследование, в ходе которого установят в каком состоянии мужчина находился на дороге.

В ДТП погиб пешеход, который стоял на дороге
В ДТП погиб пешеход, который стоял на дороге
Фото:
Силовики организовали проверку по факту ЧП
Силовики организовали проверку по факту ЧП
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В селе Аверино (Сысертский городской округ, Свердловская область) ночью 14 мая 36-летний мужчина-водитель Chevrolet Lacetti насмерть сбил 47-летнего пешехода, который стоял на дороге. Об этом сообщили в МО МВД «Сысертский». «По предварительным данным, 36-летний водитель Chevrolet Lacetti насмерть сбил 47-летнего мужчину, который стоял на проезжей части без световозвращающих знаков на одежде. ДТП произошло 14 мая в селе Аверино около 00:30», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». Авария произошла на улице Первый Коммунар. Мужчина, стоявший на проезжей части, не собирался переходить дорогу, отметили в ведомстве. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель является жителем Сысерти и имеет стаж вождения ТС 18 лет. В момент ДТП он был трезв. «Сотрудники ГИБДД на месте ЧП провели замеры, осмотрели машину и составили процессуальные документы», — добавили полицейские. По факту происшествия силовики проводят расследование, в ходе которого установят в каком состоянии мужчина находился на дороге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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