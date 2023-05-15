Водители подрались, стоя в пробке на Ленинградском мосту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Ленинградском мосту в Челябинске 15 мая водители легковушки и пассажирского автобуса №40 не поделили дорогу и устроили драку. Инцидент записали на видео очевидцы.

Начало конфликта не попало в кадр. На видео водитель легковушки пытается вытащить из салона водителя автобуса. Тот дает ему отпор. Не добившись результатов, мужчина пытается залезть в салон автобуса. Все это сопровождается ударами в область головы и туловища маршрутчика.

Окончание конфликта также осталось за кадром, как и причины его возникновения. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой УМВД по городу. Там на звонок не ответили.

На трассе М-5 «Урал» в Катав-Ивановском районе ранее также подрались водители. Один из них оказался на больничной койке после произошедшего. Полиция установила всех участников конфликта.