В Челябинске водители в пробке устроили драку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Водители подрались, стоя в пробке на Ленинградском мосту Фото:

На Ленинградском мосту в Челябинске 15 мая водители легковушки и пассажирского автобуса №40 не поделили дорогу и устроили драку. Инцидент записали на видео очевидцы.

Начало конфликта не попало в кадр. На видео водитель легковушки пытается вытащить из салона водителя автобуса. Тот дает ему отпор. Не добившись результатов, мужчина пытается залезть в салон автобуса. Все это сопровождается ударами в область головы и туловища маршрутчика.

Окончание конфликта также осталось за кадром, как и причины его возникновения. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой УМВД по городу. Там на звонок не ответили.

На трассе М-5 «Урал» в Катав-Ивановском районе ранее также подрались водители. Один из них оказался на больничной койке после произошедшего. Полиция установила всех участников конфликта.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Ленинградском мосту в Челябинске 15 мая водители легковушки и пассажирского автобуса №40 не поделили дорогу и устроили драку. Инцидент записали на видео очевидцы. Начало конфликта не попало в кадр. На видео водитель легковушки пытается вытащить из салона водителя автобуса. Тот дает ему отпор. Не добившись результатов, мужчина пытается залезть в салон автобуса. Все это сопровождается ударами в область головы и туловища маршрутчика. Окончание конфликта также осталось за кадром, как и причины его возникновения. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой УМВД по городу. Там на звонок не ответили. На трассе М-5 «Урал» в Катав-Ивановском районе ранее также подрались водители. Один из них оказался на больничной койке после произошедшего. Полиция установила всех участников конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...