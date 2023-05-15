Глава МЧС выслушал жителей сгоревшего свердловского поселка 16 мая 2023 в 12:47 Размер текста - 17 + Александр Куренков оценил работу свердловских властей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава МЧС России Александр Куренков выслушал жителей свердловского поселка Таежный, где во время крупных пожаров в регионе сгорели десятки домов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. «Погорельцы из Таежного рассказали главе МЧС России о поддержке губернатора», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Свердловский пул». Жители похвалили работу местных властей и добровольцев, которые помогали во время разрушительных пожаров и после них. Куренков отметил, что, судя по реакции местных жителей, свердловские власти активно помогают пострадавшим. Жители поселка выразили надежду, что стихийное бедствие не повторится. Куренков прилетел в Свердловскую область 16 мая. Он поверит, как идет борьба с огнем. Вечером 25 апреля в Свердловской области начались крупные лесные пожары. Огонь подходил к деревням и уничтожал десятки домов. Огонь удалось остановить. 16 мая экстренные службы заявили, что площадь лесных пожаров за сутки сократилась в три раза. Глава МЧС России Александр Куренков выслушал жителей свердловского поселка Таежный, где во время крупных пожаров в регионе сгорели десятки домов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. «Погорельцы из Таежного рассказали главе МЧС России о поддержке губернатора», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Свердловский пул». Жители похвалили работу местных властей и добровольцев, которые помогали во время разрушительных пожаров и после них. Куренков отметил, что, судя по реакции местных жителей, свердловские власти активно помогают пострадавшим. Жители поселка выразили надежду, что стихийное бедствие не повторится. Куренков прилетел в Свердловскую область 16 мая. Он поверит, как идет борьба с огнем. Вечером 25 апреля в Свердловской области начались крупные лесные пожары. Огонь подходил к деревням и уничтожал десятки домов. Огонь удалось остановить. 16 мая экстренные службы заявили, что площадь лесных пожаров за сутки сократилась в три раза. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям