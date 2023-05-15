Глава МЧС выслушал жителей сгоревшего свердловского поселка

Глава МЧС России Александр Куренков выслушал жителей свердловского поселка Таежный, где во время крупных пожаров в регионе сгорели десятки домов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Погорельцы из Таежного рассказали главе МЧС России о поддержке губернатора», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Свердловский пул». Жители похвалили работу местных властей и добровольцев, которые помогали во время разрушительных пожаров и после них.
Куренков отметил, что, судя по реакции местных жителей, свердловские власти активно помогают пострадавшим. Жители поселка выразили надежду, что стихийное бедствие не повторится.
Куренков прилетел в Свердловскую область 16 мая. Он поверит, как идет борьба с огнем. Вечером 25 апреля в Свердловской области начались крупные лесные пожары. Огонь подходил к деревням и уничтожал десятки домов. Огонь удалось остановить. 16 мая экстренные службы заявили, что площадь лесных пожаров за сутки сократилась в три раза.
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