16 мая 2023

Жители ХМАО распродают игровые приставки Xbox из-за санкций

© Служба новостей «URA.RU»
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Варианты подарков. Екатеринбург, xbox one, игровая приставка
Югорчане начали избавляться от игровых консолей Xbox Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители Ханты-Мансийского автономного округа начали избавляться от игровых консолей Xbox компании Microsoft. Владельцы распродают приставки из-за ошибки, которая возникает на ряде устройств при входе в игровой аккаунт, образовавшуюся на фоне западных санкций. URA.RU обсудило ситуацию с продавцами.

«Пока все работает нормально, но есть опасения, что тоже забанят, и можно остаться просто с „красивым пылесборником“. Поэтому, как мне кажется, проще продать приставку сейчас. Судя по другим объявлениям, многие даже готовы скинуть в цене», — поделился с журналистом агентства один из продавцов на правах анонимности. Агентство запросило у компании Microsoft комментарий о том, распространятся ли ограничения на рабочие приставки. На момент публикации ответ не поступил.

Ошибка «0×80A40401» появилась на консолях Xbox в России в начале мая. В Microsoft URA.RU комментировали, что это произошло из-за международных санкций. За последнюю неделю в ХМАО на «Авито» появились десятки объявлений о продаже приставок Xbox Series X и S. При этом консоли пытаются продать и те игроки, приставки которых оказались в банлисте. «Я еще до этой ошибки выложил объявление — просто понадобились деньги. Но сейчас, скажем так, тоже [приставка] работает отчасти. Если я раздаю Wi-Fi с телефона, то работает. А если напрямую подключаюсь к домашнему интернету, то тогда эта ошибка выскакивает», — прокомментировал журналисту продавец Андрей.

Ранее URA.RU рассказывало, что бизнесмены ХМАО пытаются распродать запасы PlayStation 5 по сниженным ценам. Ряд зарубежных компаний приостановили работу в России в рамках санкционного давления. Недружественные государства ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа начали избавляться от игровых консолей Xbox компании Microsoft. Владельцы распродают приставки из-за ошибки, которая возникает на ряде устройств при входе в игровой аккаунт, образовавшуюся на фоне западных санкций. URA.RU обсудило ситуацию с продавцами. «Пока все работает нормально, но есть опасения, что тоже забанят, и можно остаться просто с „красивым пылесборником“. Поэтому, как мне кажется, проще продать приставку сейчас. Судя по другим объявлениям, многие даже готовы скинуть в цене», — поделился с журналистом агентства один из продавцов на правах анонимности. Агентство запросило у компании Microsoft комментарий о том, распространятся ли ограничения на рабочие приставки. На момент публикации ответ не поступил. Ошибка «0×80A40401» появилась на консолях Xbox в России в начале мая. В Microsoft URA.RU комментировали, что это произошло из-за международных санкций. За последнюю неделю в ХМАО на «Авито» появились десятки объявлений о продаже приставок Xbox Series X и S. При этом консоли пытаются продать и те игроки, приставки которых оказались в банлисте. «Я еще до этой ошибки выложил объявление — просто понадобились деньги. Но сейчас, скажем так, тоже [приставка] работает отчасти. Если я раздаю Wi-Fi с телефона, то работает. А если напрямую подключаюсь к домашнему интернету, то тогда эта ошибка выскакивает», — прокомментировал журналисту продавец Андрей. Ранее URA.RU рассказывало, что бизнесмены ХМАО пытаются распродать запасы PlayStation 5 по сниженным ценам. Ряд зарубежных компаний приостановили работу в России в рамках санкционного давления. Недружественные государства ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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