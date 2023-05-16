Жители ХМАО распродают игровые приставки Xbox из-за санкций

17 мая 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Югорчане начали избавляться от игровых консолей Xbox Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Жители Ханты-Мансийского автономного округа начали избавляться от игровых консолей Xbox компании Microsoft. Владельцы распродают приставки из-за ошибки, которая возникает на ряде устройств при входе в игровой аккаунт, образовавшуюся на фоне западных санкций. URA.RU обсудило ситуацию с продавцами. «Пока все работает нормально, но есть опасения, что тоже забанят, и можно остаться просто с „красивым пылесборником“. Поэтому, как мне кажется, проще продать приставку сейчас. Судя по другим объявлениям, многие даже готовы скинуть в цене», — поделился с журналистом агентства один из продавцов на правах анонимности. Агентство запросило у компании Microsoft комментарий о том, распространятся ли ограничения на рабочие приставки. На момент публикации ответ не поступил. Ошибка «0×80A40401» появилась на консолях Xbox в России в начале мая. В Microsoft URA.RU комментировали, что это произошло из-за международных санкций. За последнюю неделю в ХМАО на «Авито» появились десятки объявлений о продаже приставок Xbox Series X и S. При этом консоли пытаются продать и те игроки, приставки которых оказались в банлисте. «Я еще до этой ошибки выложил объявление — просто понадобились деньги. Но сейчас, скажем так, тоже [приставка] работает отчасти. Если я раздаю Wi-Fi с телефона, то работает. А если напрямую подключаюсь к домашнему интернету, то тогда эта ошибка выскакивает», — прокомментировал журналисту продавец Андрей. Ранее URA.RU рассказывало, что бизнесмены ХМАО пытаются распродать запасы PlayStation 5 по сниженным ценам. Ряд зарубежных компаний приостановили работу в России в рамках санкционного давления. Недружественные государства ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Ханты-Мансийского автономного округа начали избавляться от игровых консолей Xbox компании Microsoft. Владельцы распродают приставки из-за ошибки, которая возникает на ряде устройств при входе в игровой аккаунт, образовавшуюся на фоне западных санкций. URA.RU обсудило ситуацию с продавцами. «Пока все работает нормально, но есть опасения, что тоже забанят, и можно остаться просто с „красивым пылесборником“. Поэтому, как мне кажется, проще продать приставку сейчас. Судя по другим объявлениям, многие даже готовы скинуть в цене», — поделился с журналистом агентства один из продавцов на правах анонимности. Агентство запросило у компании Microsoft комментарий о том, распространятся ли ограничения на рабочие приставки. На момент публикации ответ не поступил. Ошибка «0×80A40401» появилась на консолях Xbox в России в начале мая. В Microsoft URA.RU комментировали, что это произошло из-за международных санкций. За последнюю неделю в ХМАО на «Авито» появились десятки объявлений о продаже приставок Xbox Series X и S. При этом консоли пытаются продать и те игроки, приставки которых оказались в банлисте. «Я еще до этой ошибки выложил объявление — просто понадобились деньги. Но сейчас, скажем так, тоже [приставка] работает отчасти. Если я раздаю Wi-Fi с телефона, то работает. А если напрямую подключаюсь к домашнему интернету, то тогда эта ошибка выскакивает», — прокомментировал журналисту продавец Андрей. Ранее URA.RU рассказывало, что бизнесмены ХМАО пытаются распродать запасы PlayStation 5 по сниженным ценам. Ряд зарубежных компаний приостановили работу в России в рамках санкционного давления. Недружественные государства ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.