Пациент психоневрологического интерната пропал в Челябинске. Фото

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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, лес, полиция, поиски, поиск людей, поиск в лесу
Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться в полицию Фото:

В Челябинске разыскивают 22-летнего юношу, который 16 мая ушел из психоневрологического интерната и до настоящего времени его местонахождения неизвестно. Информация о поисках появилась в волонтерских группах.

«Пропал Кинжибаев Евгений Дмитриевич. 16 мая ушел из психоневрологического интерната №2 по адресу Лазурная, 14. Недееспособный!», — говорится в паблике «Легион-СПАС» в соцсети «ВКонтакте».

В ориентировке на поиски указано, что юноша был одет в спортивный костюм. Его рост 170 сантиметров, волосы темные, телосложение худощавое. Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться к волонтерам или по телефону 02.

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В Челябинске разыскивают 22-летнего юношу, который 16 мая ушел из психоневрологического интерната и до настоящего времени его местонахождения неизвестно. Информация о поисках появилась в волонтерских группах. «Пропал Кинжибаев Евгений Дмитриевич. 16 мая ушел из психоневрологического интерната №2 по адресу Лазурная, 14. Недееспособный!», — говорится в паблике «Легион-СПАС» в соцсети «ВКонтакте». В ориентировке на поиски указано, что юноша был одет в спортивный костюм. Его рост 170 сантиметров, волосы темные, телосложение худощавое. Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться к волонтерам или по телефону 02.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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