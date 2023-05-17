Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться в полицию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске разыскивают 22-летнего юношу, который 16 мая ушел из психоневрологического интерната и до настоящего времени его местонахождения неизвестно. Информация о поисках появилась в волонтерских группах.

«Пропал Кинжибаев Евгений Дмитриевич. 16 мая ушел из психоневрологического интерната №2 по адресу Лазурная, 14. Недееспособный!», — говорится в паблике «Легион-СПАС» в соцсети «ВКонтакте».

В ориентировке на поиски указано, что юноша был одет в спортивный костюм. Его рост 170 сантиметров, волосы темные, телосложение худощавое. Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться к волонтерам или по телефону 02.