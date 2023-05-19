В пермском округе ввели карантин по бешенству животных

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Виды города. Екатеринбург, собака
В одном из сел Прикамья ввели карантин по бешенству животных Фото:

В Чернушинском городском округе Пермского края в селе Трушники 19 мая введен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Определить очагом бешенства животных личное подсобное хозяйство Т.Н. Швецовой. Адрес: село Трушники, Чернушинский городской округ», — указано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В селе Трушники, согласно указу главы края, вводятся специальные ограничения. Например, запрещается проведение ярмарок и выставок, связанных с перемещением или скоплением восприимчивых к бешенству животных. Также в документе написано, что нельзя снимать шкуры с трупов животных, подверженных бешенству.

Ранее URA.RU писало, что в Кишертском муниципальном округе (Пермский край) 19 апреля сняли карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

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В Чернушинском городском округе Пермского края в селе Трушники 19 мая введен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Определить очагом бешенства животных личное подсобное хозяйство Т.Н. Швецовой. Адрес: село Трушники, Чернушинский городской округ», — указано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. В селе Трушники, согласно указу главы края, вводятся специальные ограничения. Например, запрещается проведение ярмарок и выставок, связанных с перемещением или скоплением восприимчивых к бешенству животных. Также в документе написано, что нельзя снимать шкуры с трупов животных, подверженных бешенству. Ранее URA.RU писало, что в Кишертском муниципальном округе (Пермский край) 19 апреля сняли карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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