В пермском округе ввели карантин по бешенству животных

В Чернушинском городском округе Пермского края в селе Трушники 19 мая введен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
«Определить очагом бешенства животных личное подсобное хозяйство Т.Н. Швецовой. Адрес: село Трушники, Чернушинский городской округ», — указано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
В селе Трушники, согласно указу главы края, вводятся специальные ограничения. Например, запрещается проведение ярмарок и выставок, связанных с перемещением или скоплением восприимчивых к бешенству животных. Также в документе написано, что нельзя снимать шкуры с трупов животных, подверженных бешенству.
Ранее URA.RU писало, что в Кишертском муниципальном округе (Пермский край) 19 апреля сняли карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
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