В Екатеринбурге нашли пропавшую двухлетнюю девочку. Фото

21 мая 2023 в 01:39 Размер текста - 17 +

Силовики нашли мать пропавшей девочки по фамилии, указанной на футболке ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге полицейские нашли пропавшую двухлетнюю девочку, которая оказалась на улице без обуви, в футболке и колготках вечером. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «Гражданка сообщила, что нашла ребенка на улице. Малышка бежала без обуви в одних колготках и футболке. Женщина принесла найденыша в полицию. Правоохранители разместили девочку в опорном пункте и пытались выяснить как ее зовут и где ее родители. Полицейские дозвонились до матери и сообщили, что с дочкой все в порядке. Вскоре плачущая мама уже обняла беглянку», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел вечером 20 мая примерно в 19:30. Полицейским удалось найти мать девочки по фамилии, которая была указана на футболке ребенка. Мать пояснила, что вышла из дома и забыла закрыть дверь, а девочка в это время вышла во двор и ушла гулять по дворам. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские нашли пропавшую двухлетнюю девочку, которая оказалась на улице без обуви, в футболке и колготках вечером. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «Гражданка сообщила, что нашла ребенка на улице. Малышка бежала без обуви в одних колготках и футболке. Женщина принесла найденыша в полицию. Правоохранители разместили девочку в опорном пункте и пытались выяснить как ее зовут и где ее родители. Полицейские дозвонились до матери и сообщили, что с дочкой все в порядке. Вскоре плачущая мама уже обняла беглянку», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел вечером 20 мая примерно в 19:30. Полицейским удалось найти мать девочки по фамилии, которая была указана на футболке ребенка. Мать пояснила, что вышла из дома и забыла закрыть дверь, а девочка в это время вышла во двор и ушла гулять по дворам.