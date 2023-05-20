В Екатеринбурге полицейские нашли пропавшую двухлетнюю девочку, которая оказалась на улице без обуви, в футболке и колготках вечером. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.
«Гражданка сообщила, что нашла ребенка на улице. Малышка бежала без обуви в одних колготках и футболке. Женщина принесла найденыша в полицию. Правоохранители разместили девочку в опорном пункте и пытались выяснить как ее зовут и где ее родители. Полицейские дозвонились до матери и сообщили, что с дочкой все в порядке. Вскоре плачущая мама уже обняла беглянку», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел вечером 20 мая примерно в 19:30.
Полицейским удалось найти мать девочки по фамилии, которая была указана на футболке ребенка. Мать пояснила, что вышла из дома и забыла закрыть дверь, а девочка в это время вышла во двор и ушла гулять по дворам.
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