20 мая 2023
19 мая 2023

В Екатеринбурге нашли пропавшую двухлетнюю девочку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ломбард. Челябинск, полиция, полицейский
Силовики нашли мать пропавшей девочки по фамилии, указанной на футболке ребенка Фото:

В Екатеринбурге полицейские нашли пропавшую двухлетнюю девочку, которая оказалась на улице без обуви, в футболке и колготках вечером. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

«Гражданка сообщила, что нашла ребенка на улице. Малышка бежала без обуви в одних колготках и футболке. Женщина принесла найденыша в полицию. Правоохранители разместили девочку в опорном пункте и пытались выяснить как ее зовут и где ее родители. Полицейские дозвонились до матери и сообщили, что с дочкой все в порядке. Вскоре плачущая мама уже обняла беглянку», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел вечером 20 мая примерно в 19:30.

Полицейским удалось найти мать девочки по фамилии, которая была указана на футболке ребенка. Мать пояснила, что вышла из дома и забыла закрыть дверь, а девочка в это время вышла во двор и ушла гулять по дворам.

Фото:

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В Екатеринбурге полицейские нашли пропавшую двухлетнюю девочку, которая оказалась на улице без обуви, в футболке и колготках вечером. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «Гражданка сообщила, что нашла ребенка на улице. Малышка бежала без обуви в одних колготках и футболке. Женщина принесла найденыша в полицию. Правоохранители разместили девочку в опорном пункте и пытались выяснить как ее зовут и где ее родители. Полицейские дозвонились до матери и сообщили, что с дочкой все в порядке. Вскоре плачущая мама уже обняла беглянку», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел вечером 20 мая примерно в 19:30. Полицейским удалось найти мать девочки по фамилии, которая была указана на футболке ребенка. Мать пояснила, что вышла из дома и забыла закрыть дверь, а девочка в это время вышла во двор и ушла гулять по дворам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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