Глава ФАДН Баринов обещал поддержать уникальный народ в Челябинской области

Игорь Баринов сообщил, что рассчитывает на помощь челябинского губернатора Алексея Текслера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дополнительные меры поддержки уникального народа нагайбаков, проживающего в Челябинской области, пообещал 24 мая в ходе «Правительственного часа» в Госдуме глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос депутата Госдумы Станислава Наумова.

«К сожалению, за последние годы отмечается определенное снижение численности нагайбаков. Мы связываем это с тем, что при последней переписи в России 16 млн человек не стали указывать свою национальность либо изменили данные. Возможно, при этом „потерялась“ и часть нагайбаков. В любом случае, мы с губернатором Алексеем Текслером приложим все усилия, чтобы исправить ситуацию», — заявил Баринов.

Он также добавил, что хорошо знаком с историей вопроса и удивительным народом нагайбаков, которые совместно с казаками участвовали в войнах, которые пришлось вести России. Как память о наполеоновской кампании в Нагайбакском районе Челябинской области появились населенные пункты с европейскими названиями.

Депутат Наумов (ЛДПР) избрался в Госдуму от Магнитогорска и прилегающих к нему сельских районов области. Среди его избирателей — и жители Нагабакского района.