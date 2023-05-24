24 мая 2023

FP: в Киеве планируют применять F-16 для сопровождения судов с зерном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, stock, ф-16
Ряд стран вырабатывают сценарии применения истребителей F-16 на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Представители Украины и Восточной Европы начали вырабатывать сценарий использования западных истребителей в различных целях, в том числе для сопровождения судов, перевозящих зерно в Черном море. об этом сообщают западные СМИ.

«Украинские и восточноевропейские официальные лица уже начали прорабатывать сценарии использования американских истребителей F-16. Самолеты планируется применять как в противовоздушной обороне и непосредственной авиационной поддержки, так и в качестве сопровождения судов, перевозящих зерно через Черное море», — сообщило издание Foreign Policy.

Ранее URA.RU сообщало, что ряд европейских стран начали подготовку украинских пилотов управлению истребителями F-16. В Кремле заявили, что поставка ВСУ американских боевых самолетов F-16 не повлияет на ход спецоперации.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители Украины и Восточной Европы начали вырабатывать сценарий использования западных истребителей в различных целях, в том числе для сопровождения судов, перевозящих зерно в Черном море. об этом сообщают западные СМИ. «Украинские и восточноевропейские официальные лица уже начали прорабатывать сценарии использования американских истребителей F-16. Самолеты планируется применять как в противовоздушной обороне и непосредственной авиационной поддержки, так и в качестве сопровождения судов, перевозящих зерно через Черное море», — сообщило издание Foreign Policy. Ранее URA.RU сообщало, что ряд европейских стран начали подготовку украинских пилотов управлению истребителями F-16. В Кремле заявили, что поставка ВСУ американских боевых самолетов F-16 не повлияет на ход спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...