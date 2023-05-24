FP: в Киеве планируют применять F-16 для сопровождения судов с зерном

Представители Украины и Восточной Европы начали вырабатывать сценарий использования западных истребителей в различных целях, в том числе для сопровождения судов, перевозящих зерно в Черном море. об этом сообщают западные СМИ.
«Украинские и восточноевропейские официальные лица уже начали прорабатывать сценарии использования американских истребителей F-16. Самолеты планируется применять как в противовоздушной обороне и непосредственной авиационной поддержки, так и в качестве сопровождения судов, перевозящих зерно через Черное море», — сообщило издание Foreign Policy.
Ранее URA.RU сообщало, что ряд европейских стран начали подготовку украинских пилотов управлению истребителями F-16. В Кремле заявили, что поставка ВСУ американских боевых самолетов F-16 не повлияет на ход спецоперации.
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