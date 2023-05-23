Кремль: самолеты F-16 на Украине не изменят ход СВО

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Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
Кремль: самолеты F-16 на Украине не изменят ход СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кремле убеждены, что поставка ВСУ американских боевых самолетов F-16 не изменит ход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Риски [которые несет это решение стран НАТО] очевидны. Очевидно, что эта спираль по обеспечению ВСУ все более совершенными видами вооружения продолжает закручиваться по возрастающей. Очевидно, что есть решение добавить еще и самолеты. Но это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Это виток за витком — страны коллективного Запада все больше оказываются вовлеченными в этот конфликт», — отметил Песков.

Ряд европейские страны, в том числе Польша, начали подготовку украинских пилотов управлению истребителями F-16, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Бельгия подтвердила готовность обучать украинцев пилотированию F-16. В Госдепартаменте США заявили, что предоставление истребителей Украине является приоритетом для Вашингтона.

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В Кремле убеждены, что поставка ВСУ американских боевых самолетов F-16 не изменит ход спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Риски [которые несет это решение стран НАТО] очевидны. Очевидно, что эта спираль по обеспечению ВСУ все более совершенными видами вооружения продолжает закручиваться по возрастающей. Очевидно, что есть решение добавить еще и самолеты. Но это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Это виток за витком — страны коллективного Запада все больше оказываются вовлеченными в этот конфликт», — отметил Песков. Ряд европейские страны, в том числе Польша, начали подготовку украинских пилотов управлению истребителями F-16, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Бельгия подтвердила готовность обучать украинцев пилотированию F-16. В Госдепартаменте США заявили, что предоставление истребителей Украине является приоритетом для Вашингтона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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