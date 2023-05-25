В Госдуме предложили сделать главу Белгородской области Гладкова генералом

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков должен получить звание генерала и стать генерал-губернатором. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев, комментируя вопрос о создании отрядов теробороны в регионе.
«Думаю, что они (отряды терробороны — прим. URA.RU) должны подчиняться губернатору [Гладкову], он из губернатора должен стать генерал-губернатором. Это намного сложнее, но это надо делать, делать очень быстро», — написал Андрей Гурулев в своем telegram-канале. Он также поддержал идею создания отрядов теробороны.
Ранее на территорию Белгородской области проникли диверсанты с территории Украины. После этого в регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО). Диверсанты находились в области около суток. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что всего в области было уничтожено более 70 украинских солдат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что диверсия была нужна, чтобы отвлечь мировое внимание от провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовске).
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