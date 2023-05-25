В Госдуме предложили сделать главу Белгородской области Гладкова генералом

Депутат Госдумы Гурулев: Гладков должен стать генерал-губернатором
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Гладков должен получить звание генерал-губернатора, заявил Андрей Гурулев Фото:
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Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков должен получить звание генерала и стать генерал-губернатором. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев, комментируя вопрос о создании отрядов теробороны в регионе.

«Думаю, что они (отряды терробороны — прим. URA.RU) должны подчиняться губернатору [Гладкову], он из губернатора должен стать генерал-губернатором. Это намного сложнее, но это надо делать, делать очень быстро», — написал Андрей Гурулев в своем telegram-канале. Он также поддержал идею создания отрядов теробороны.

Ранее на территорию Белгородской области проникли диверсанты с территории Украины. После этого в регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО). Диверсанты находились в области около суток. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что всего в области было уничтожено более 70 украинских солдат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что диверсия была нужна, чтобы отвлечь мировое внимание от провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовске).

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков должен получить звание генерала и стать генерал-губернатором. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев, комментируя вопрос о создании отрядов теробороны в регионе. «Думаю, что они (отряды терробороны — прим. URA.RU) должны подчиняться губернатору [Гладкову], он из губернатора должен стать генерал-губернатором. Это намного сложнее, но это надо делать, делать очень быстро», — написал Андрей Гурулев в своем telegram-канале. Он также поддержал идею создания отрядов теробороны. Ранее на территорию Белгородской области проникли диверсанты с территории Украины. После этого в регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО). Диверсанты находились в области около суток. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что всего в области было уничтожено более 70 украинских солдат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что диверсия была нужна, чтобы отвлечь мировое внимание от провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовске).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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