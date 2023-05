В США раскрыли, как ВСУ помогали диверсантам напасть на Белгородскую область

ДРГ с территории Украины проникла на территорию Белгородской области 22 мая Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область Вооруженные силы Украины помогали диверсантам, атаковавшим Белгородскую область. Они помогали планировать нападение, давали бензин для автомобилей и лечили раненых солдат. Об этом американской газете The New York Times заявил лидер «Русского добровольческого корпуса» с позывным Белый Рекс. «Украинские военные знали о намерениях группировок еще до рейда, помогали в планировании и предоставляли бензин для автомобилей и медицинскую помощь раненым солдатам», — заявил Белый Рекс, его слова приводит The New York Times . «Русский добровольческий корпус» взял на себя ответственность за диверсию в Белгородской области. Белый Рекс отметил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожелали корпусу удачи перед диверсией. Ответственность за диверсию также взял легион «Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории РФ). Командир отряда с позывным Цезарь отметил, что его солдаты использовали технику американского производства для атаки. По его словам, легион купил ее у США сам. В то же время Белый Рекс уточнил, что его отряд не использовал никакой американской техники во время диверсии. Диверсанты зашли в Белгородскую область 22 мая. В области был введен режим контртеррористической операции (КТО), передает телеканал 360. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, было уничтожено более 70 диверсантов. Спустя сутки после нападения диверсанты покинули область. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диверсанты атаковали область, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от сдачи Киевом Бахмута (Артемовска).

