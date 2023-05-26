Челябинцы засняли пылевой смерч на трассе

27 мая 2023 в 09:27 Размер текста - 17 +

Автомобилисты встретили смерч на трассе М5-Урал Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Автомобилисты засняли пылевой смерч на трассе М5-Урал в Челябинской области. Своими наблюдениями они поделились в социальных сетях. «В пятницу на трассе М5-Урал был смерч. Это за юрюзанским мостом в сторону Уфы», — написал очевидец в паблике «Трасса М5 Уфа-Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что пылевой столб образовался на обочине дороги. По словам очевидца, смерч находился на трассе длительное время. Летом 2022 года жители Челябинской области наблюдали смерчи под Южноуральском. Они крутились в области линий электропередач, однако разрушений не принесли.

Автомобилисты засняли пылевой смерч на трассе М5-Урал в Челябинской области. Своими наблюдениями они поделились в социальных сетях. «В пятницу на трассе М5-Урал был смерч. Это за юрюзанским мостом в сторону Уфы», — написал очевидец в паблике «Трасса М5 Уфа-Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что пылевой столб образовался на обочине дороги. По словам очевидца, смерч находился на трассе длительное время. Летом 2022 года жители Челябинской области наблюдали смерчи под Южноуральском. Они крутились в области линий электропередач, однако разрушений не принесли.