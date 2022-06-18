18 июня 2022
17 июня 2022

Очевидцы засняли смерч в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Смерч. Сургут, смерч
Смерчи стали встречаться в регионе все чаще Фото:

Очевидцам удалось заснять смерч, который прошел под Южноуральском (Челябинская область). Земли вихрь не коснулся.

«Было снято с дороги, идущей на Кабанку, в районе 12 часов. Возможный вихрь находился примерно над Рощино-2», — сообщает автор видеозаписи в паблике «VIP Южноуральск» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях под видео пользователи соцсети пишут, что смерчи последние два года стали встречаться в Челябинской области все чаще. Один из комментаторов указывает, что пару лет назад подобное было в Березовке (поселок в Увельском районе, на правом берегу реки Кабанки). Тогда природное явление посрывало крыши с домов, порушило надворные постройки.

Челябинскую область в выходные накрыли ливни с грозами и сильным ветром. В некоторых районах региона выпал крупный град, затопило автомобильные дороги и дома. По прогнозам синоптиков, дожди не прекратятся и на следующей неделе.

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Очевидцам удалось заснять смерч, который прошел под Южноуральском (Челябинская область). Земли вихрь не коснулся. «Было снято с дороги, идущей на Кабанку, в районе 12 часов. Возможный вихрь находился примерно над Рощино-2», — сообщает автор видеозаписи в паблике «VIP Южноуральск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под видео пользователи соцсети пишут, что смерчи последние два года стали встречаться в Челябинской области все чаще. Один из комментаторов указывает, что пару лет назад подобное было в Березовке (поселок в Увельском районе, на правом берегу реки Кабанки). Тогда природное явление посрывало крыши с домов, порушило надворные постройки. Челябинскую область в выходные накрыли ливни с грозами и сильным ветром. В некоторых районах региона выпал крупный град, затопило автомобильные дороги и дома. По прогнозам синоптиков, дожди не прекратятся и на следующей неделе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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