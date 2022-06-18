Очевидцы засняли смерч в Челябинской области

19 июня 2022 в 23:21 Размер текста - 17 +

Смерчи стали встречаться в регионе все чаще Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Очевидцам удалось заснять смерч, который прошел под Южноуральском (Челябинская область). Земли вихрь не коснулся. «Было снято с дороги, идущей на Кабанку, в районе 12 часов. Возможный вихрь находился примерно над Рощино-2», — сообщает автор видеозаписи в паблике «VIP Южноуральск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под видео пользователи соцсети пишут, что смерчи последние два года стали встречаться в Челябинской области все чаще. Один из комментаторов указывает, что пару лет назад подобное было в Березовке (поселок в Увельском районе, на правом берегу реки Кабанки). Тогда природное явление посрывало крыши с домов, порушило надворные постройки. Челябинскую область в выходные накрыли ливни с грозами и сильным ветром. В некоторых районах региона выпал крупный град, затопило автомобильные дороги и дома. По прогнозам синоптиков, дожди не прекратятся и на следующей неделе. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Очевидцам удалось заснять смерч, который прошел под Южноуральском (Челябинская область). Земли вихрь не коснулся. «Было снято с дороги, идущей на Кабанку, в районе 12 часов. Возможный вихрь находился примерно над Рощино-2», — сообщает автор видеозаписи в паблике «VIP Южноуральск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под видео пользователи соцсети пишут, что смерчи последние два года стали встречаться в Челябинской области все чаще. Один из комментаторов указывает, что пару лет назад подобное было в Березовке (поселок в Увельском районе, на правом берегу реки Кабанки). Тогда природное явление посрывало крыши с домов, порушило надворные постройки. Челябинскую область в выходные накрыли ливни с грозами и сильным ветром. В некоторых районах региона выпал крупный град, затопило автомобильные дороги и дома. По прогнозам синоптиков, дожди не прекратятся и на следующей неделе.