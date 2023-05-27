Песков не увидел предела эскалации конфликта на Украине

Песков: степень вовлеченности Запада в конфликт на Украине растет

27 мая 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что не знает, где находится предел эскалации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад не видит предела эскалации конфликта на Украине, ежедневно все сильнее вовлекаясь в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что сам затрудняется ответить, где находится предел. «Трудно сказать, где предел эскалации. Предел должен, по идее, диктовать разум коллективного запада. Но, к сожалению, этого не происходит. Каждый день растет степень вовлеченности стран в этом конфликте», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина. Пресс-секретарь добавил, что действия Запада могут растянуть конфликт, но не изменить ситуацию. По его словам, РФ продолжит обеспечивать свои интересы, достигая выполнения поставленных задач. Ранее политолог Владимир Брутер заявил, что страны Запада не намерены мирно урегулировать ситуацию на Украине. Генерал-лейтенант в запасе Валерий Ретунский предупредил о новом уровне эскалации конфликта на Украине из-за США.

Запад не видит предела эскалации конфликта на Украине, ежедневно все сильнее вовлекаясь в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что сам затрудняется ответить, где находится предел. «Трудно сказать, где предел эскалации. Предел должен, по идее, диктовать разум коллективного запада. Но, к сожалению, этого не происходит. Каждый день растет степень вовлеченности стран в этом конфликте», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина. Пресс-секретарь добавил, что действия Запада могут растянуть конфликт, но не изменить ситуацию. По его словам, РФ продолжит обеспечивать свои интересы, достигая выполнения поставленных задач. Ранее политолог Владимир Брутер заявил, что страны Запада не намерены мирно урегулировать ситуацию на Украине. Генерал-лейтенант в запасе Валерий Ретунский предупредил о новом уровне эскалации конфликта на Украине из-за США.