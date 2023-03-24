В Бундестаге испугались последствий западной поддержки Украины

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Официальный сайт президента Украины, оон
Германия считает предательством идею переговоров, сказал Андрей Хунко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Продолжение политики отказа от переговоров и желание полностью победить российскую армию может привести к эскалации конфликта на Украине. Об этом сказал депутат немецкого Бундестага и Парламентской ассамблеи Совета Европы Андрей Хунко.

«Огромные части мира хотят мира и переговоров, потому что они страдают. Но в Германии сама идея переговоров рассматривается как своего рода предательство. У авторитетных партий здесь есть идея, что они могут выиграть — не только оттеснить русских за границы 24 февраля, но и взять Крым. Эта идея очень опасна, потому что это означало бы дальнейшую эскалацию конфликта», — сказал Хунко в интервью китайской газете Global Times.

По его словам, страны за пределами Евросоюза и НАТО поддерживают идею проведения переговоров. Например, Бразилия пытается объединиться с Глобальным Югом и Китаем, которые тоже выступают за урегулирование ситуации на Украине, отметил Хунко.

Ранее с мирным планом по Украине выступил Китай. Президент РФ Владимир Путин заявил об уважении инициативы КНР. Президент Украины Владимир Зеленский положительно отнесся к тому, что Китай высказал свои предложения. В ЕС рассчитывают на диалог председателя КНР Си Цзиньпина и Зеленского. Путин и Цзиньпин во время встречи не обсуждали мирный план, передает RT. Также за переговоры украинского и российского лидеров выступает Турция, сообщает «Национальная служба новостей».

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Продолжение политики отказа от переговоров и желание полностью победить российскую армию может привести к эскалации конфликта на Украине. Об этом сказал депутат немецкого Бундестага и Парламентской ассамблеи Совета Европы Андрей Хунко. «Огромные части мира хотят мира и переговоров, потому что они страдают. Но в Германии сама идея переговоров рассматривается как своего рода предательство. У авторитетных партий здесь есть идея, что они могут выиграть — не только оттеснить русских за границы 24 февраля, но и взять Крым. Эта идея очень опасна, потому что это означало бы дальнейшую эскалацию конфликта», — сказал Хунко в интервью китайской газете Global Times. По его словам, страны за пределами Евросоюза и НАТО поддерживают идею проведения переговоров. Например, Бразилия пытается объединиться с Глобальным Югом и Китаем, которые тоже выступают за урегулирование ситуации на Украине, отметил Хунко. Ранее с мирным планом по Украине выступил Китай. Президент РФ Владимир Путин заявил об уважении инициативы КНР. Президент Украины Владимир Зеленский положительно отнесся к тому, что Китай высказал свои предложения. В ЕС рассчитывают на диалог председателя КНР Си Цзиньпина и Зеленского. Путин и Цзиньпин во время встречи не обсуждали мирный план, передает RT. Также за переговоры украинского и российского лидеров выступает Турция, сообщает «Национальная служба новостей».
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