В Бундестаге испугались последствий западной поддержки Украины

24 марта 2023 в 08:10 Размер текста - 17 +

Германия считает предательством идею переговоров, сказал Андрей Хунко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Продолжение политики отказа от переговоров и желание полностью победить российскую армию может привести к эскалации конфликта на Украине. Об этом сказал депутат немецкого Бундестага и Парламентской ассамблеи Совета Европы Андрей Хунко. «Огромные части мира хотят мира и переговоров, потому что они страдают. Но в Германии сама идея переговоров рассматривается как своего рода предательство. У авторитетных партий здесь есть идея, что они могут выиграть — не только оттеснить русских за границы 24 февраля, но и взять Крым. Эта идея очень опасна, потому что это означало бы дальнейшую эскалацию конфликта», — сказал Хунко в интервью китайской газете Global Times . По его словам, страны за пределами Евросоюза и НАТО поддерживают идею проведения переговоров. Например, Бразилия пытается объединиться с Глобальным Югом и Китаем, которые тоже выступают за урегулирование ситуации на Украине, отметил Хунко. Ранее с мирным планом по Украине выступил Китай. Президент РФ Владимир Путин заявил об уважении инициативы КНР. Президент Украины Владимир Зеленский положительно отнесся к тому, что Китай высказал свои предложения. В ЕС рассчитывают на диалог председателя КНР Си Цзиньпина и Зеленского. Путин и Цзиньпин во время встречи не обсуждали мирный план, передает RT. Также за переговоры украинского и российского лидеров выступает Турция, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжение политики отказа от переговоров и желание полностью победить российскую армию может привести к эскалации конфликта на Украине. Об этом сказал депутат немецкого Бундестага и Парламентской ассамблеи Совета Европы Андрей Хунко. «Огромные части мира хотят мира и переговоров, потому что они страдают. Но в Германии сама идея переговоров рассматривается как своего рода предательство. У авторитетных партий здесь есть идея, что они могут выиграть — не только оттеснить русских за границы 24 февраля, но и взять Крым. Эта идея очень опасна, потому что это означало бы дальнейшую эскалацию конфликта», — сказал Хунко в интервью китайской газете Global Times. По его словам, страны за пределами Евросоюза и НАТО поддерживают идею проведения переговоров. Например, Бразилия пытается объединиться с Глобальным Югом и Китаем, которые тоже выступают за урегулирование ситуации на Украине, отметил Хунко. Ранее с мирным планом по Украине выступил Китай. Президент РФ Владимир Путин заявил об уважении инициативы КНР. Президент Украины Владимир Зеленский положительно отнесся к тому, что Китай высказал свои предложения. В ЕС рассчитывают на диалог председателя КНР Си Цзиньпина и Зеленского. Путин и Цзиньпин во время встречи не обсуждали мирный план, передает RT. Также за переговоры украинского и российского лидеров выступает Турция, сообщает «Национальная служба новостей».