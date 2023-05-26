26 мая 2023

В ресторане Златоуста от полыхнувшего во фритюре масла пострадали два человека

В Челябинской области в ресторане от полыхнувшего во фритюре масла пострадали два человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь
Одна из пострадавших девушек получила легкие ожоги Фото:

В городе Златоусте Челябинской области в ресторане «Близкие люди» от полыхнувшего во фритюре масла пострадали два человека. Об этом в соцсети сообщили очевидцы.

«В „Близких людях“ масло во фритюре полыхнуло. Кто-то решил не дожидаться когда огнетушитель принесут и залил водой», — сообщается в группе «Инцидент | Златоуст» в социальной сети «ВКонтакте».

Со слов очевидцев, одна из пострадавших девушек получила легкие ожоги, другая будет без бровей. О других пострадавших не сообщается.

Ранее в Тюмени на Цветном бульваре, по улице Ленина, 54, загорелся ресторан «Костер». Возгорание произошло в вентиляционном коробе. Информацию сообщило МЧС по Тюменской области.

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В городе Златоусте Челябинской области в ресторане «Близкие люди» от полыхнувшего во фритюре масла пострадали два человека. Об этом в соцсети сообщили очевидцы. «В „Близких людях“ масло во фритюре полыхнуло. Кто-то решил не дожидаться когда огнетушитель принесут и залил водой», — сообщается в группе «Инцидент | Златоуст» в социальной сети «ВКонтакте». Со слов очевидцев, одна из пострадавших девушек получила легкие ожоги, другая будет без бровей. О других пострадавших не сообщается. Ранее в Тюмени на Цветном бульваре, по улице Ленина, 54, загорелся ресторан «Костер». Возгорание произошло в вентиляционном коробе. Информацию сообщило МЧС по Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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