В ресторане Златоуста от полыхнувшего во фритюре масла пострадали два человека

В городе Златоусте Челябинской области в ресторане «Близкие люди» от полыхнувшего во фритюре масла пострадали два человека. Об этом в соцсети сообщили очевидцы.
«В „Близких людях“ масло во фритюре полыхнуло. Кто-то решил не дожидаться когда огнетушитель принесут и залил водой», — сообщается в группе «Инцидент | Златоуст» в социальной сети «ВКонтакте».
Со слов очевидцев, одна из пострадавших девушек получила легкие ожоги, другая будет без бровей. О других пострадавших не сообщается.
Ранее в Тюмени на Цветном бульваре, по улице Ленина, 54, загорелся ресторан «Костер». Возгорание произошло в вентиляционном коробе. Информацию сообщило МЧС по Тюменской области.
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