В ресторане Златоуста от полыхнувшего во фритюре масла пострадали два человека

В Челябинской области в ресторане от полыхнувшего во фритюре масла пострадали два человека

27 мая 2023 в 22:39 Размер текста - 17 +

Одна из пострадавших девушек получила легкие ожоги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Златоусте Челябинской области в ресторане «Близкие люди» от полыхнувшего во фритюре масла пострадали два человека. Об этом в соцсети сообщили очевидцы. «В „Близких людях“ масло во фритюре полыхнуло. Кто-то решил не дожидаться когда огнетушитель принесут и залил водой», — сообщается в группе «Инцидент | Златоуст» в социальной сети «ВКонтакте». Со слов очевидцев, одна из пострадавших девушек получила легкие ожоги, другая будет без бровей. О других пострадавших не сообщается. Ранее в Тюмени на Цветном бульваре, по улице Ленина, 54, загорелся ресторан «Костер». Возгорание произошло в вентиляционном коробе. Информацию сообщило МЧС по Тюменской области.

В городе Златоусте Челябинской области в ресторане «Близкие люди» от полыхнувшего во фритюре масла пострадали два человека. Об этом в соцсети сообщили очевидцы. «В „Близких людях“ масло во фритюре полыхнуло. Кто-то решил не дожидаться когда огнетушитель принесут и залил водой», — сообщается в группе «Инцидент | Златоуст» в социальной сети «ВКонтакте». Со слов очевидцев, одна из пострадавших девушек получила легкие ожоги, другая будет без бровей. О других пострадавших не сообщается. Ранее в Тюмени на Цветном бульваре, по улице Ленина, 54, загорелся ресторан «Костер». Возгорание произошло в вентиляционном коробе. Информацию сообщило МЧС по Тюменской области.