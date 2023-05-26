26 мая 2023

В Тюмени отменили авиарейс в Казань

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
О причинах отмены рейса не сообщается Фото:

В Тюмени отменили рейс авиакомпании Utair, следовавший в Казань. Информация об этом появилась на официальном сайте авиаперевозчика.

«Рейс UT 209 Тюмень — Казань. Время вылета самолета — 16:00. Время посадки судна в Казани — 16:40. Рейс отменен», — указано на онлайн-табло аэровокзала.

Причины отмены рейса неизвестны. Агентство направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается.

Ранее в Тюмени был отменен рейс авиакомпании Utair, который следовал в Сургут. Информация об этом была представлена на официальном сайте авиаперевозчика. Причины отмены рейса неизвестны.

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В Тюмени отменили рейс авиакомпании Utair, следовавший в Казань. Информация об этом появилась на официальном сайте авиаперевозчика. «Рейс UT 209 Тюмень — Казань. Время вылета самолета — 16:00. Время посадки судна в Казани — 16:40. Рейс отменен», — указано на онлайн-табло аэровокзала. Причины отмены рейса неизвестны. Агентство направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается. Ранее в Тюмени был отменен рейс авиакомпании Utair, который следовал в Сургут. Информация об этом была представлена на официальном сайте авиаперевозчика. Причины отмены рейса неизвестны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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