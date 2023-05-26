В Тюмени отменили авиарейс в Казань

27 мая 2023 в 23:43 Размер текста - 17 +

О причинах отмены рейса не сообщается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени отменили рейс авиакомпании Utair, следовавший в Казань. Информация об этом появилась на официальном сайте авиаперевозчика. «Рейс UT 209 Тюмень — Казань. Время вылета самолета — 16:00. Время посадки судна в Казани — 16:40. Рейс отменен», — указано на онлайн-табло аэровокзала. Причины отмены рейса неизвестны. Агентство направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается. Ранее в Тюмени был отменен рейс авиакомпании Utair, который следовал в Сургут. Информация об этом была представлена на официальном сайте авиаперевозчика. Причины отмены рейса неизвестны.

В Тюмени отменили рейс авиакомпании Utair, следовавший в Казань. Информация об этом появилась на официальном сайте авиаперевозчика. «Рейс UT 209 Тюмень — Казань. Время вылета самолета — 16:00. Время посадки судна в Казани — 16:40. Рейс отменен», — указано на онлайн-табло аэровокзала. Причины отмены рейса неизвестны. Агентство направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается. Ранее в Тюмени был отменен рейс авиакомпании Utair, который следовал в Сургут. Информация об этом была представлена на официальном сайте авиаперевозчика. Причины отмены рейса неизвестны.