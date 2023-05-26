В Тюмени отменили авиарейс в Казань

О причинах отмены рейса не сообщается
В Тюмени отменили рейс авиакомпании Utair, следовавший в Казань. Информация об этом появилась на официальном сайте авиаперевозчика.
«Рейс UT 209 Тюмень — Казань. Время вылета самолета — 16:00. Время посадки судна в Казани — 16:40. Рейс отменен», — указано на онлайн-табло аэровокзала.
Причины отмены рейса неизвестны. Агентство направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается.
Ранее в Тюмени был отменен рейс авиакомпании Utair, который следовал в Сургут. Информация об этом была представлена на официальном сайте авиаперевозчика. Причины отмены рейса неизвестны.
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