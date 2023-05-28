Комбриг рассказал, насколько Путин погружен в детали хода СВО

Президент России Владимир Путин погружен во все детали спецоперации на Украине. Об этом заявил командир бригады в зоне СВО.
«[Путин] владеет всей информацией, все знает, что происходит [в зоне СВО]. Достаточно глубоко знает, в деталях», — сказал командир в программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопрос журналиста Владимира Соловьева. Запись опубликована в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Он отметил, что Путин знает обо всех успехах ВС РФ, а также все актуальные данные про Вооруженных силы Украины (ВСУ).
Ранее Путин посетил зону спецоперации. Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии в отставке Владимир Болдырев объяснил, что президент посетил зону СВО, чтобы лично изучить обстановку на фронте.
Президент России Владимир Путин погружен во все детали спецоперации на Украине. Об этом заявил командир бригады в зоне СВО. «[Путин] владеет всей информацией, все знает, что происходит [в зоне СВО]. Достаточно глубоко знает, в деталях», — сказал командир в программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопрос журналиста Владимира Соловьева. Запись опубликована в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Он отметил, что Путин знает обо всех успехах ВС РФ, а также все актуальные данные про Вооруженных силы Украины (ВСУ). Ранее Путин посетил зону спецоперации. Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии в отставке Владимир Болдырев объяснил, что президент посетил зону СВО, чтобы лично изучить обстановку на фронте.