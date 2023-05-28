Комбриг рассказал, насколько Путин погружен в детали хода СВО

Комбриг в зоне СВО: Путин в деталях владеет информацией о ходе СВО
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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин осведомлен обо всех успехах ВС РФ на фронте, заявил командир бригады Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин погружен во все детали спецоперации на Украине. Об этом заявил командир бригады в зоне СВО.

«[Путин] владеет всей информацией, все знает, что происходит [в зоне СВО]. Достаточно глубоко знает, в деталях», — сказал командир в программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопрос журналиста Владимира Соловьева. Запись опубликована в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Он отметил, что Путин знает обо всех успехах ВС РФ, а также все актуальные данные про Вооруженных силы Украины (ВСУ).

Ранее Путин посетил зону спецоперации. Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии в отставке Владимир Болдырев объяснил, что президент посетил зону СВО, чтобы лично изучить обстановку на фронте.

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Президент России Владимир Путин погружен во все детали спецоперации на Украине. Об этом заявил командир бригады в зоне СВО. «[Путин] владеет всей информацией, все знает, что происходит [в зоне СВО]. Достаточно глубоко знает, в деталях», — сказал командир в программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопрос журналиста Владимира Соловьева. Запись опубликована в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Он отметил, что Путин знает обо всех успехах ВС РФ, а также все актуальные данные про Вооруженных силы Украины (ВСУ). Ранее Путин посетил зону спецоперации. Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии в отставке Владимир Болдырев объяснил, что президент посетил зону СВО, чтобы лично изучить обстановку на фронте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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