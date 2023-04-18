Генерал объяснил, зачем Путин встречался с командующими в зоне СВО

Генерал Болдырев: Путин захотел узнать о происходящем на СВО напрямую от командующих

18 апреля 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Приезд президента во фронтовую зону поднимает дух армии, считает Владимир Болдырев Фото (архив): Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Целью посещения президента РФ Владимира Путина группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаба Национальной гвардии «Восток» в ЛНР является личное изучение обстановки на фронте и общая поддержка бойцов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экс-командующий войсками Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжско-Уральского военных округов, бывший главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии в отставке Владимир Болдырев. «[Путин] сам лично убеждается в положении дел, встречается не только с командующими, но, видимо, и с другими должностными лицами, командирами соединений. То есть он своими глазами видит обстановку, соответствующим образом влияет. Прибыл Верховный Главнокомандующий (согласно Конституции РФ президент является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами страны, — прим. URA.RU), конечно, дух армии поднимает, начиная от командующих, кончая солдатами. Главковерх с ними, их не забывает, не бросает, они это видят. Ну и в то же время понимают всю важность и ответственность всех возложенных на них задач, в том числе и на этот весенне-летний период», — объяснил Владимир Болдырев. В беседе с URA.RU военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко добавил, что президент также должен был наладить личный контакт с командующим составом российской армии в зоне СВО. «Президент получает информацию из различных источников, но военные, боясь гнева начальства, порой начинают вводить в заблуждение. Поэтому Путин хотел убедиться, увидеть все своими глазами, установить контакт, в том числе и с [Александром] Лапиным (начальник Главного штаба Сухопутных войск, генерал-полковник, — прим. URA.RU). Встреча прошла во время визита российского лидера в ЛНР. Он [президент] общается в основном с [Сергеем] Шойгу (министр обороны РФ — прим. URA.RU), может быть еще с [Валерием] Герасимовым (начальник Генштаба ВС РФ, — прим. URA.RU), но ему нужно установить личную связь с высшими командирами, которые находятся непосредственно на тех или иных участках фронта, лично поговорить, что там, как там», — отметил он. По словам Владимира Болдырева, возвращение в зону СВО генерал-полковника Александра Лапина является положительным знаком. «Он не просто вернулся в ЛНР, он на фронте выполняет поставленные ему задачи. Хочу сказать, то, что Лапин находится на фронте — это очень хорошо, это очень положительно. Это достойный генерал, который достойно будет выполнять любые возложенные на него обязанности. Любые. На любом направлении, в любой должности», — подчеркнул он. Ранее президент РФ Владимир Путин посетил штаб «Днепра», услышал мнение военных об обстановке на Херсонском и Запорожском направлениях, заслушал доклад командующего группировкой войск генерал-полковника Олега Макаревича и командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Также глава государства проверил обстановку в ЛНР. Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток», выслушал доклад генерал-полковника Александра Лапина и других офицеров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Целью посещения президента РФ Владимира Путина группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаба Национальной гвардии «Восток» в ЛНР является личное изучение обстановки на фронте и общая поддержка бойцов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экс-командующий войсками Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжско-Уральского военных округов, бывший главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии в отставке Владимир Болдырев. «[Путин] сам лично убеждается в положении дел, встречается не только с командующими, но, видимо, и с другими должностными лицами, командирами соединений. То есть он своими глазами видит обстановку, соответствующим образом влияет. Прибыл Верховный Главнокомандующий (согласно Конституции РФ президент является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами страны, — прим. URA.RU), конечно, дух армии поднимает, начиная от командующих, кончая солдатами. Главковерх с ними, их не забывает, не бросает, они это видят. Ну и в то же время понимают всю важность и ответственность всех возложенных на них задач, в том числе и на этот весенне-летний период», — объяснил Владимир Болдырев. В беседе с URA.RU военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко добавил, что президент также должен был наладить личный контакт с командующим составом российской армии в зоне СВО. «Президент получает информацию из различных источников, но военные, боясь гнева начальства, порой начинают вводить в заблуждение. Поэтому Путин хотел убедиться, увидеть все своими глазами, установить контакт, в том числе и с [Александром] Лапиным (начальник Главного штаба Сухопутных войск, генерал-полковник, — прим. URA.RU). Встреча прошла во время визита российского лидера в ЛНР. Он [президент] общается в основном с [Сергеем] Шойгу (министр обороны РФ — прим. URA.RU), может быть еще с [Валерием] Герасимовым (начальник Генштаба ВС РФ, — прим. URA.RU), но ему нужно установить личную связь с высшими командирами, которые находятся непосредственно на тех или иных участках фронта, лично поговорить, что там, как там», — отметил он. По словам Владимира Болдырева, возвращение в зону СВО генерал-полковника Александра Лапина является положительным знаком. «Он не просто вернулся в ЛНР, он на фронте выполняет поставленные ему задачи. Хочу сказать, то, что Лапин находится на фронте — это очень хорошо, это очень положительно. Это достойный генерал, который достойно будет выполнять любые возложенные на него обязанности. Любые. На любом направлении, в любой должности», — подчеркнул он. Ранее президент РФ Владимир Путин посетил штаб «Днепра», услышал мнение военных об обстановке на Херсонском и Запорожском направлениях, заслушал доклад командующего группировкой войск генерал-полковника Олега Макаревича и командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Также глава государства проверил обстановку в ЛНР. Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток», выслушал доклад генерал-полковника Александра Лапина и других офицеров.