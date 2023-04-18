Генерал объяснил, зачем Путин встречался с командующими в зоне СВО

Генерал Болдырев: Путин захотел узнать о происходящем на СВО напрямую от командующих
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Приезд президента во фронтовую зону поднимает дух армии, считает Владимир Болдырев
Приезд президента во фронтовую зону поднимает дух армии, считает Владимир Болдырев
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Целью посещения президента РФ Владимира Путина группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаба Национальной гвардии «Восток» в ЛНР является личное изучение обстановки на фронте и общая поддержка бойцов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экс-командующий войсками Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжско-Уральского военных округов, бывший главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии в отставке Владимир Болдырев.

«[Путин] сам лично убеждается в положении дел, встречается не только с командующими, но, видимо, и с другими должностными лицами, командирами соединений. То есть он своими глазами видит обстановку, соответствующим образом влияет. Прибыл Верховный Главнокомандующий (согласно Конституции РФ президент является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами страны, — прим. URA.RU), конечно, дух армии поднимает, начиная от командующих, кончая солдатами. Главковерх с ними, их не забывает, не бросает, они это видят. Ну и в то же время понимают всю важность и ответственность всех возложенных на них задач, в том числе и на этот весенне-летний период», — объяснил Владимир Болдырев.

В беседе с URA.RU военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко добавил, что президент также должен был наладить личный контакт с командующим составом российской армии в зоне СВО. «Президент получает информацию из различных источников, но военные, боясь гнева начальства, порой начинают вводить в заблуждение. Поэтому Путин хотел убедиться, увидеть все своими глазами, установить контакт, в том числе и с [Александром] Лапиным (начальник Главного штаба Сухопутных войск, генерал-полковник, — прим. URA.RU). Встреча прошла во время визита российского лидера в ЛНР. Он [президент] общается в основном с [Сергеем] Шойгу (министр обороны РФ — прим. URA.RU), может быть еще с [Валерием] Герасимовым (начальник Генштаба ВС РФ, — прим. URA.RU), но ему нужно установить личную связь с высшими командирами, которые находятся непосредственно на тех или иных участках фронта, лично поговорить, что там, как там», — отметил он.

По словам Владимира Болдырева, возвращение в зону СВО генерал-полковника Александра Лапина является положительным знаком. «Он не просто вернулся в ЛНР, он на фронте выполняет поставленные ему задачи. Хочу сказать, то, что Лапин находится на фронте — это очень хорошо, это очень положительно. Это достойный генерал, который достойно будет выполнять любые возложенные на него обязанности. Любые. На любом направлении, в любой должности», — подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин посетил штаб «Днепра», услышал мнение военных об обстановке на Херсонском и Запорожском направлениях, заслушал доклад командующего группировкой войск генерал-полковника Олега Макаревича и командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Также глава государства проверил обстановку в ЛНР. Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток», выслушал доклад генерал-полковника Александра Лапина и других офицеров.

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Целью посещения президента РФ Владимира Путина группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаба Национальной гвардии «Восток» в ЛНР является личное изучение обстановки на фронте и общая поддержка бойцов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экс-командующий войсками Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжско-Уральского военных округов, бывший главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии в отставке Владимир Болдырев. «[Путин] сам лично убеждается в положении дел, встречается не только с командующими, но, видимо, и с другими должностными лицами, командирами соединений. То есть он своими глазами видит обстановку, соответствующим образом влияет. Прибыл Верховный Главнокомандующий (согласно Конституции РФ президент является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами страны, — прим. URA.RU), конечно, дух армии поднимает, начиная от командующих, кончая солдатами. Главковерх с ними, их не забывает, не бросает, они это видят. Ну и в то же время понимают всю важность и ответственность всех возложенных на них задач, в том числе и на этот весенне-летний период», — объяснил Владимир Болдырев. В беседе с URA.RU военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко добавил, что президент также должен был наладить личный контакт с командующим составом российской армии в зоне СВО. «Президент получает информацию из различных источников, но военные, боясь гнева начальства, порой начинают вводить в заблуждение. Поэтому Путин хотел убедиться, увидеть все своими глазами, установить контакт, в том числе и с [Александром] Лапиным (начальник Главного штаба Сухопутных войск, генерал-полковник, — прим. URA.RU). Встреча прошла во время визита российского лидера в ЛНР. Он [президент] общается в основном с [Сергеем] Шойгу (министр обороны РФ — прим. URA.RU), может быть еще с [Валерием] Герасимовым (начальник Генштаба ВС РФ, — прим. URA.RU), но ему нужно установить личную связь с высшими командирами, которые находятся непосредственно на тех или иных участках фронта, лично поговорить, что там, как там», — отметил он. По словам Владимира Болдырева, возвращение в зону СВО генерал-полковника Александра Лапина является положительным знаком. «Он не просто вернулся в ЛНР, он на фронте выполняет поставленные ему задачи. Хочу сказать, то, что Лапин находится на фронте — это очень хорошо, это очень положительно. Это достойный генерал, который достойно будет выполнять любые возложенные на него обязанности. Любые. На любом направлении, в любой должности», — подчеркнул он. Ранее президент РФ Владимир Путин посетил штаб «Днепра», услышал мнение военных об обстановке на Херсонском и Запорожском направлениях, заслушал доклад командующего группировкой войск генерал-полковника Олега Макаревича и командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Также глава государства проверил обстановку в ЛНР. Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток», выслушал доклад генерал-полковника Александра Лапина и других офицеров.
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