В Smartavia прокомментировали инцидент с забытым в Кольцово сфинксом

Smartavia: в Кольцово женщина пыталась перевезти сфинкса в обход правил

Сотрудник Smartavia находится на связи с подругой хозяйки сфинкса Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Хозяйка сфинкса, которая бросила кошку в аэропорту Кольцово, потому что у нее не было с собой спецперевозки, пыталась пронести животное на рейс в обход правил. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании Smartavia.

«При посадке на рейс авиакомпании Smartavia в Кольцово одна из пассажирок пыталась, в обход правил перевозки животных, пройти на борт самолета», — сообщил собеседник агентства. Кошка, по его словам, находилась в рюкзаке пассажирки.

Когда женщину не пропустили на рейс, она решила оставить кошку представителю авиакомпании. Она добавила, что ее питомца заберет подруга. «Сотрудник Smartavia передал животное в Службу обслуживания пассажиров аэропорта Кольцово, где за ней присматривали и ухаживали», — отметили в пресс-службе авиакомпании.

Также в пресс-службе авиакомпании добавили, что представитель Smartavia и подруга хозяйки кошки постоянно находятся на связи. «Мы ожидаем, что животное окажется в надежных руках в самое ближайшее время», — резюмировали в авиакомпании.

Инцидент произошел 26 мая в аэропорту Кольцово. Женщина пыталась провести сфинкса, но ей отказали, потому что у нее не было с собой перевозки. После этого она оставила кошку возле мусорной урны и улетела в Москву. Хозяйка заявила, что ее питомца украла незнакомая женщина. Она собирается писать заявление в полицию.