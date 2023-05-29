29 мая 2023

Синоптик предрек свердловчанам жару

Метеоролог Пулин: в Свердловской области 30 мая ожидается +30 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге днем 30 мая будет 25-27 градусов тепла Фото:

Температура воздуха в Свердловской области днем 30 мая составит 30 градусов тепла, ночью похолодает до +8-13 градусов. Об этом заявил метеоролог Алексей Пулин.

«В Свердловской области днем 30 мая будет +22-27, на юго-востоке до +28-30. Ночью +8-13, а в восточной части области до +16-18», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, в Екатеринбурге днем 30 мая ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, температура воздуха днем составит 25-27 градусов тепла, ночью +14-16.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области. С 30 мая по 1 июня в регионе ожидаются грозы с порывами ветра до 17 м/c.

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Температура воздуха в Свердловской области днем 30 мая составит 30 градусов тепла, ночью похолодает до +8-13 градусов. Об этом заявил метеоролог Алексей Пулин. «В Свердловской области днем 30 мая будет +22-27, на юго-востоке до +28-30. Ночью +8-13, а в восточной части области до +16-18», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, в Екатеринбурге днем 30 мая ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, температура воздуха днем составит 25-27 градусов тепла, ночью +14-16. Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области. С 30 мая по 1 июня в регионе ожидаются грозы с порывами ветра до 17 м/c.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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