Синоптик предрек свердловчанам жару

Температура воздуха в Свердловской области днем 30 мая составит 30 градусов тепла, ночью похолодает до +8-13 градусов. Об этом заявил метеоролог Алексей Пулин.
«В Свердловской области днем 30 мая будет +22-27, на юго-востоке до +28-30. Ночью +8-13, а в восточной части области до +16-18», — написал метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По словам синоптика, в Екатеринбурге днем 30 мая ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, температура воздуха днем составит 25-27 градусов тепла, ночью +14-16.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области. С 30 мая по 1 июня в регионе ожидаются грозы с порывами ветра до 17 м/c.
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