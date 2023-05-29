29 мая 2023
28 мая 2023

В Тюмени квартирант зарезал пенсионерку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гимназия 175. Казань, следственный комитет, школа175, гимназия175
Женщину нашли убитой в квартире Фото:

Житель Тюмени зарезал пенсионерку во время проверки электросчетчиков. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Отмечается, что мужчина снимал квартиру у женщины.

«По версии следствия, 26 мая 2023 года утром 26-летний обвиняемый, находясь в съемной квартире, расположенной по улице Самарцева в городе Тюмени, во время проверки 75-летней собственницей жилья электросчетчиков, вооружился ножом и без причины нанес ей не менее семи ударов в область шеи и грудной клетки. От полученных ранений пенсионерка скончалась на месте», — говорится в сообщении пресс-службы.

Обвиняемый выкинул телефон и вещи убитой пенсионерки, чтобы скрыть следы. В СУ СКР добавили, что тюменец попытался скрыться в Салехарде (ЯНАО), но там его задержали. Сейчас мужчина доставлен в Тюмень. Ранее URA.RU писало, что пропавшую 75-летнюю женщину нашли убитой в квартире.

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Житель Тюмени зарезал пенсионерку во время проверки электросчетчиков. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Отмечается, что мужчина снимал квартиру у женщины. «По версии следствия, 26 мая 2023 года утром 26-летний обвиняемый, находясь в съемной квартире, расположенной по улице Самарцева в городе Тюмени, во время проверки 75-летней собственницей жилья электросчетчиков, вооружился ножом и без причины нанес ей не менее семи ударов в область шеи и грудной клетки. От полученных ранений пенсионерка скончалась на месте», — говорится в сообщении пресс-службы. Обвиняемый выкинул телефон и вещи убитой пенсионерки, чтобы скрыть следы. В СУ СКР добавили, что тюменец попытался скрыться в Салехарде (ЯНАО), но там его задержали. Сейчас мужчина доставлен в Тюмень. Ранее URA.RU писало, что пропавшую 75-летнюю женщину нашли убитой в квартире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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