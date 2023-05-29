Свердловчанин рассказал, что спасает на СВО от растерянности

Свердловский боец: на СВО от растерянности спасают «старички» с большим опытом

30 мая 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Невозмутимость более опытных боевых товарищей придает сил и уверенности новичкам, которые впервые участвуют в боевых действиях Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Самое страшное для военнослужащего без опыта, который впервые приезжает в зону боевых действий — непонимание, что происходит вокруг. Солдат может испытать растерянность, но помогают «старички» — их невозмутимость и твердость приободряют и дают ощущение, что все в порядке. Своими впечатлениями с URA.RU поделился на условиях анонимности свердловчанин, ушедший на фронт весной 2022 года и участвовавший в боях на передовой. «Когда только приехал, многое было непонятно — какая-то заварушка, что-то где-то рвется, где-то стреляют. Испытал растерянность, но со мной были „старички“, которые прошли многое, и сработало стадное чувство. Ты смотришь на человека — он спокоен, и ты думаешь — значит все хорошо», — поделился собеседник. Спецоперация на Украине длится с февраля прошлого года. Ее цель — защитить мирное население Донбасса от агрессии со стороны ВСУ. 20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о полном взятии Артемовска. Этот город является крупнейшим транспортным узлом Донбасса. Именно через него до последнего времени проходили все пути снабжения ВСУ на Донецком направлении. Ранее URA.RU публиковало рассказ другого бойца, который объяснил, что на СВО нет дедовщины.

Самое страшное для военнослужащего без опыта, который впервые приезжает в зону боевых действий — непонимание, что происходит вокруг. Солдат может испытать растерянность, но помогают «старички» — их невозмутимость и твердость приободряют и дают ощущение, что все в порядке. Своими впечатлениями с URA.RU поделился на условиях анонимности свердловчанин, ушедший на фронт весной 2022 года и участвовавший в боях на передовой. «Когда только приехал, многое было непонятно — какая-то заварушка, что-то где-то рвется, где-то стреляют. Испытал растерянность, но со мной были „старички“, которые прошли многое, и сработало стадное чувство. Ты смотришь на человека — он спокоен, и ты думаешь — значит все хорошо», — поделился собеседник. Спецоперация на Украине длится с февраля прошлого года. Ее цель — защитить мирное население Донбасса от агрессии со стороны ВСУ. 20 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о полном взятии Артемовска. Этот город является крупнейшим транспортным узлом Донбасса. Именно через него до последнего времени проходили все пути снабжения ВСУ на Донецком направлении. Ранее URA.RU публиковало рассказ другого бойца, который объяснил, что на СВО нет дедовщины.